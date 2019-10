Tenere i soldi fermi sul conto corrente è un rischio | 1000 euro in 5 anni si azzerano

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) I rischi della liquidità sulsono argomento sempre di attualità per gli italiani. Secondo uno studio del 2018, l'Italia è al decimo posto come risparmi privati da parte dei cittadini. E visto che insieme ai 9 paesi che la precedono in questa particolare classifica (oltre ai colossi Usa, Cina e India, anche Germania e Francia), detiene il 73,5% della ricchezza globale, l'argomento è importante. Un articolo di approfondimento del Corriere della Sera sottolinea il fatto che ilè lo strumento meno opportuno per dein banca. I rischi delin banca non sono cosa da poco. Secondo il Corriere, se un risparmiatore lasciain banca sul proprio10milaper 5, potrebbe ritrovarsene meno di 8.200: una perdita del 18% che deriva dalle spese di tenutae dalla riduzione del potere di acquisto dei. Sempre secondo il ...

