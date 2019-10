Samsung Galaxy Fold 2 non dovrebbe più avere il fastidioso “gap” fra i display

La Red Unlimited Smart di Vodafone strizza l’occhio al Samsung Galaxy A50 : Se state cercando la migliore offerta per poter mettere le mani sul Samsung Galaxy A50, forse questa di Vodafone potrebbe fare al caso vostro. Infatti, il sito dell’operatore telefonico ha appena attivato la promozione Red Unlimited Smart che, appunto, prevede la possibilità di rateizzare l’acquisto di un Samsung Galaxy A50. Lo Smartphone viene inserito con una formula estremamente vantaggiosa, caratterizzata da un canone mensile di ...

Febbre da Samsung Galaxy S11 e Galaxy S11+? Dovrebbero arrivare la terza settimana di febbraio 2020 : Per Samsung il 2019 si è concluso ormai da qualche mese, almeno dal punto di vista del lancio degli smartphone di fascia alta. Infatti, dopo i vari Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, l’azienda sud coreana aspetterà ancora diversi mesi prima del lancio della nuova gamma Galaxy. Nello specifico, secondo gli ultimi rumor, i nuovi Samsung Galaxy S11 e Samsung Galaxy S11+ Dovrebbero ...

Già la data di uscita per il Samsung Galaxy S11 il 18 febbraio? Quanto ne sappiamo : Potrebbe sembrare alQuanto prematuro parlare di data di uscita del Samsung Galaxy S11 già in questo ottobre: eppure alcune rivelazioni fresche di giornata vorrebbero l'evento di presentazione già fissato nel prossimo mese di febbraio e dunque pure in linea con la pianificazione di altri lanci della stessa serie negli anni passati. Chi ha fornito per prima lo scoop della presentazione del Samsung Galaxy S11 il prossimo febbraio, più ...

La cosa si fa seria per Samsung : ennesimo rinvio di lancio per il Galaxy Home : Il Samsung Galaxy Home dovrebbe essere la risposta del colosso sud coreano alla grande mole di smart speaker presenti sul mercato. Se Amazon e Google esercitano di fatto un controllo totale sul settore grazie ad una nutrita lineup di speaker che abbracciano tutte le fasce di prezzo, importanti aziende hi-tech cercando di crearsi una strada con il lancio di prodotti più o meno interessanti. L’ennesimo ritardo nel lancio del Samsung Galaxy Home ...

Presto la pubblicità sui Samsung Galaxy tra menù e app? Cosa ci dice il brevetto : La notizia è di quelle bomba: sarà possibile davvero la pubblicità sui Samsung Galaxy, intesa come annunci pubblicitari sparsi nell'interfaccia One UI, tra i menù delle app proprietarie, nelle impostazioni o altrove? Sarebbe una novità assoluta per il brand ma non certo per il settore mobile ma ecco su quali basi si è cominciato a parlare, proprio in queste ore, dello specifico argomento. La società Samsung ha depositato un brevetto ...

Con display in movimento il Samsung Galaxy S11 : la rivoluzione è iniziata? : Il device della rivoluzione? Probabilmente il Samsung Galaxy S11, di cui sono state già dette mille cose, non ultima la questione delle immagini olografiche che la docking station ad esso associate dovrebbe riprodurre, e con cui l'utente potrebbe interagire. Come riportato da 'letsgodigital.com', c'è un brevetto registrato presso il World Intellectual Property Office che rimescola ancora una volta le carte in tavola, aprendo ad altro scenario ...

L’applicazione My BP Lab 2.0 si aggiorna e abilita il tracking della pressione sanguigna sul Samsung Galaxy Watch Active 2 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è uno fra i migliori smartWatch attualmente presenti sul mercato. Il prezzo così competitivo e l’aspetto curato lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utente, anche a chi non ha problemi a spendere cifre piuttosto importanti per acquistare uno smartWatch. Oltre all’aspetto di sicuro impatto, il Samsung Galaxy Watch Active 2 è valido anche per il parco sensori montato al suo interno, tale da non temere ...

Il dilemma della modalità notte per la fotocamera del Samsung Galaxy S8 : facciamo chiarezza : Diversi utenti in questi mesi si sono chiesti se arriverà mai un importante aggiornamento per il Samsung Galaxy S8, tramite il quale dovrebbe essere aggiunta la modalità notte alla fotocamera. Al di là di numerosi supporti esterni sotto questo punto di vista, infatti, i possessori dello smartphone lanciato sul mercato più di due anni fa sarebbero davvero felici di fare questo step. Cosa possiamo aspettarci dopo le recenti notizie sull'ultima ...

Giornata fortunata per questi Samsung Galaxy : disponibile Android Auto wireless : Sapevamo che presto o tardi Android Auto wireless sarebbe stato compatibile con ogni dispositivo equipaggiato almeno con Android 9 Pie, ma finora alle promesse di Google non erano corrisposti i fatti, almeno non completamente (stando all'annuncio fatto in tempi non sospetti la situazione avrebbe dovuto sbloccarsi molto prima). Fino a qualche ora fa gli unici smartphone che consentivano di collegamento al sistema di infotainmente di Big G senza ...

Bel rilancio con le offerte Trony online per Samsung Galaxy S10 ed iPhone XR fino al 4 ottobre : Si torna a parlare di offerte Trony oggi 3 ottobre, considerando il fatto che la nuova campagna online consente di acquistare alcuni smartphone molto popolari in Italia, come i vari Samsung Galaxy S10 ed iPhone XR. Dopo la campagna trattata a metà settembre, dunque, questo giovedì è importante prendere in esame alcune promozioni valide esclusivamente in Rete e che secondo le prime informazioni raccolte andranno in scadenza nella giornata di ...

Samsung potrebbe mostrare la pubblicità nei suoi smartphone Galaxy : L’ufficio EUIPO, ovvero l’European Union Intellectual Property Office, vede l’arrivo di una nuova richiesta da parte di Samsung. È di queste ore la notizia che il colosso hi-tech, tramite l’intermediaria italiana Perani & Partners, ha depositato al sopracitato ufficio la richiesta di trademark per l’applicazione “Samsung Mobile Ads“. A che cosa serve? L’ultima porzione del nome dovrebbe già far ...

Samsung Galaxy S7 aggiornamento Android 10 ? : Perchè il Samsung S7 non verrà aggiornato ad Android 10 ? Il motivo è semplice: Samsung ha sempre offerto solo due importanti aggiornamenti per i suoi dispositivi top di gamma ed entrambi i dispositivi li hanno già ricevuti

Android Auto wireless è disponibile per tutti questi smartphone Samsung Galaxy : Oltre un anno fa, Google prometteva che Android Auto wireless sarebbe stato compatibile nel giro di poco con qualsiasi smartphone su cui girasse almeno Android 9 Pie. Fino a ieri quella promessa era stata disattesa in toto o quasi, dal momento che gli unici smartphone in grado di trasmettere Android Auto ai sistemi di infotainment senza l’utilizzo di un cavo erano i Nexus 5X e 6P e tutti i Google Pixel. Oggi la pagina italiana dedicata ad ...

Rimborso di 10 dollari per tutti quelli che hanno comprato il Samsung Galaxy S4 : verdetto emesso : Sapevate che il colosso di Seul aveva provveduto a truccare i benchmark relativi al Samsung Galaxy S4? Come riportato dal portale 'theregister.co.uk', il produttore asiatico sarà tenuto a risarcire quelli che l'avevano acquistato con un Rimborso simbolico di 10 dollari (pari a 9.16 euro al cambio attuale). La questione affonda le proprie radici in una causa legale del 2014 intentata contro l'OEM, accusato di aver indotto una porzione di codice ...