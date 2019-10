Messina | imprenditore usa fondi comunitari per ristrutturare il suo appartameno e finisce

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Aveva ristrutturato un appartamento privato utilizzandoeuropei per un totale di 730 mila euro, indagato undiUn nuovo e arredato appartamento grazie ai soldi provenienti da. È successo a, per la precisione a Barcellona Pozzo di Gotto, dove unlocale è finito nei guai. A fare la scoperta del piano messo in atto dal noto impresario operante nel settore terra è stata la Guardia di Finanza del comando provinciale di. Le indagini, condotte dagli investigatori, a seguito di alcune irregolarità riscontrate, hanno riportato alla fonte che ha permesso la realizzazione dell’illecito per un importo pari a 730 mila euro. Tutto è partito da un bando promosso dalla Regione Sicilia per gli anni 2007/2013, per sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese. Un contributo erogato a fondo ...

