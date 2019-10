Brennero | camion in fiamme sul viadotto Danneggiato l’asfalto | chiusa la carreggiata nord

Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019) In un tratto dell'A2 2con un'unica corsia a causa di lavori, un mezzo pesante ha preso fuoco su un. Caos e disagi alla viabilità. Traffico versobloccato: i mezzi pesanti devono attendere, le auto sono deviate sulla statale 12.

