1994 | da stasera su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno anche in 4K HDR

Fonte : digital-news

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Al via, venerdì 4 ottobre, in esclusiva su Sky,, l’ultimo capitolo della trilogia Sky Original prodotta da Wildside, parte di Fremantle, che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica. Gli otto episodi della serie sono ambientati in quello che è un anno cruciale della nostra...

hocredutoame : Penso che a breve mollerò martarirsm per la Leone in 1994. Eh insomma, stasera se la contendono ?? - alessita_1994 : Stasera non accetterò un altro risultato che non sia la vittoria! #WolfsbergerRoma #3Ottobre - famigliasimpson : @enrick81 @napoliforever89 @Veronique__94 @tw_fyvry @Tvottiano @gabrirz1 @MasterAb88 @cheTVfa @borraccino_… -