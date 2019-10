Tragedia nel mondo del calcio | malore in palestra | muore calciatore di 31 anni NOME E

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019)neldel, è morto a soli 31Isaac Promise,degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per unfulminante mentre si trovava nelladel suo appartamento a Austin, in Texas E' stato il presidente degli Austin Bold, Bobby Epstein, a darne notizia tramite i social: "La sconfitta più grande che una squadra può subire – si legge – non è sul campo di, ma è la morte di un un compagno. Auguriamo a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia la forza e la pace per far fronte alla sua scomparsa".

