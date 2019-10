The Ocean Cleanup funziona | la macchina per pulire gli oceani sta raccogliendo plastica

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Lanciato dal giovane olandese Boyan Slat nell’ottobre del 2012, finalmente Theè passata dalla fase di progetto a quella operativa. Il “divoratore di rifiuti” che sfrutta il flusso delle maree e delle correnti sta catturandonel Pacifico. Ad annunciarlo la stessa organizzazione.

landbluebook : Ocean views at Playa Nosara with the ultimate in privacy. 32,292.67 Square Meter Lot in Guanacaste, Costa Rica. - VivianaItaly : Bringing the key back home, now take what you want. - Portando la chiave a casa, ora prendi ciò che vuoi. #art… - ROGERSALUCCI : RT @theiaisos: Qualunque cosa ogniqualvolta ovunque sia accaduta è scritta sull'acqua di babele. Szymborska - L'acqua . Chet Baker - How… -