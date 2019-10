Sassari | bloccano il traffico con le auto in sosta | due automobilisti rischiano il carcere

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Emanuela Carucci Per più di un'ora un bus di trasporto pubblico è rimasto fermo causando disagi ai passeggeri e aglimobilisti Duemobilisti sono stati denunciati, a, dalla polizia locale per aver provocato, per oltre un'ora, la sospensione della tratta dell'bus del servizio di trasporto pubblico. Il fatto si è verificato in viale San Francesco alle ore 17 circa. La centrale operativa del comando di polizia locale di via Carlo Felice è stata contattata dalla Atp (l'azienda di trasporti pubblici) per segnalare le difficoltà di un autista nel continuare il percorso di trasporto urbano a causa di dueche gli impedivano di effettuare la svolta da via Mameli in direzione di viale san Francesco. Gli agenti sono subito giunti sul posto e hanno rilevato la presenza di dueparcheggiate una di fronte all'altra che non permettevano il regolare flusso del ...

