Roma - Raggi : «Ama rimarrà pubblica e non fallirà». Contestazione in Assemblea capitolina - opposizioni lasciano l'aula : Virginia Raggi contestata in Assemblea capitolina durante la replica su Ama. Tutte le opposizioni, dal Pd a Fratelli d'Italia fino all'ex del gruppo misto Cristina Grancio sono uscite...

Tutti contro Raggi : parte la corsa a Roma mentre i sondaggi premiano la Lega : La Lega ha depositato la mozione di sfiducia in Campidoglio e Salvini prenota un sindaco leghista per Roma. Intanto l'ultimo...

Roma tra rifiuti e proteste. In Consiglio comunale scontro Raggi-opposizioni : "Dimettiti" : A due giorni dall'addio del cda di Ama, la sindaca ammette: per evitare l'emergenza spazzatura bisogna scavalcare le feste, poi costruire un "ciclo integrato" e "spingere sulla differenziata". Ma intanto scatta il pre-allarme sanitario. Preoccupazione per il 25 ottobre quando...

Degrado choc a Roma. Pure la metro al collasso : "La Raggi è di troppo" : Aurora Vigne La denuncia di Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Trasporti alla Camera: "È vergognoso, non funziona nulla" Allarme spazzatura e Degrado in metro. Roma continua a essre alla ribalta delle cronache in questi giorni. Dopo la denuncia dell'Asl riguardo ai rifiuti e quella dei presidi, oggi ne spunta un'altra. "È vergognoso. Le poche metro rimaste aperte a Roma, oltretutto centralissime, ...

Roma - Fassina : “Raggi sta scientificamente sabotando municipalizzate per privatizzarle. Cariche polizia? Forzatura grave e inspiegabile” : Durissimo attacco di Stefano Fassina, deputato di LeU e consigliere comunale di Roma, alla giunta Raggi e in particolare all’assessore al Bilancio e alle Partecipate, Gianni Lemmetti, già assessore con le stesse deleghe a Livorno nell’amministrazione Nogarin. Ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, Fassina raccontai fatti accaduti due giorni fa davanti alla sede di Roma Metropolitane, durante un presidio di lavoratori a rischio ...

Rifiuti a Roma - Raggi mette alla guida di Ama l'attivista grillino Zaghis : Al posto del Cda dimissionario arriva l'ex portavoce del presidente De Vito accusato di corruzione. La difesa dei vertici dell'azienda dopo l'addio a soli 100 giorni dall'insediamento. E’ allarme dei medici per la salute

Bordoni : Raggi si dimetta - Roma sempre al centro del dibattito politico per gestione avvilente della Città : Roma – Roma è sempre al centro del dibattito politico perché la gestione della Città è stata di per sé una cosa avvilente. Le dichiarazione del Cda dimissionario mettono a nudo che il patto tra Virginia Raggi e la municipalizzata dei rifiuti era inesistente. L’Ad dimissionario Longoni ammette di non essere mai riuscito a parlare con Raggi e dichiara che la Capitale tra pochi giorni rischia il tracollo. La Raggi probabilmente ...

Caos rifiuti a Roma - Raggi mette alla guida di Ama l'attivista grillino Zaghis : Al posto del Cda dimissionario arriva l'ex portavoce del presidente De Vito accusato di corruzione. La difesa dei vertici dell'azienda dopo l'addio a soli 100 giorni dall'insediamento. E’ allarme dei medici per la salute

Chi è Stefano Zaghis - chiamato dalla Raggi per salvare Roma dai rifiuti : È Stefano Zaghis l'uomo individuato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per salvare la capitale dai rifiuti. Zaghis è il nuovo amministratore unico dell'Ama, dopo le dimissioni del consiglio d'amministrazione della municipalizzata che che gestisce i rifiuti. "La Sindaca ha dato mandato agli uffici di avviare la procedura per la nomina", si legge in una nota del Campidoglio. Il nome di Zaghis era già circolato un anno fa, dopo le ...

Silvestrini : dopo fatti Roma Metropolitane mobilitarsi al fianco lavoratori - Raggi responsabile : Roma – “dopo quanto accaduto ieri fuori dalla sede di Roma Metropolitana l’intera città di Roma si dovrebbe mobilitare al fianco dei lavoratori. Oggi i Socialisti di Roma saranno presenti al presidio, in piazza del Campidoglio alle ore 17, per supportare i lavoratori di Roma Metropolitane che ieri hanno sperimentato una inutile, quanto violenta carica, che ha visto coinvolti, oltre agli stessi lavoratori, anche consiglieri comunali e ...

Rifiuti a Roma - Cda Ama si dimette. Virginia Raggi nomina Zaghis amministratore unico : Si è dimesso il Consiglio di amministrazione dell'Ama, l'azienda dei Rifiuti di Roma. Luisa Melara, presidente, Paolo Longoni, amministratore delegato, e Massimo Ranieri, consigliere...

Rifiuti Roma - vertici Ama dimissionari contro Virginia Raggi : “Assoluta inerzia” e “mancanza di collaborazione”. Opposizioni : “Si dimetta” : “Assoluta inerzia” e “mancanza di una fattiva e concreta collaborazione con Ama”. È durissima la lettera di dimissioni che la presidente di Ama spa, Luisa Melara, e i consiglieri d’amministrazione, Paolo Longoni e Massimo Ranieri, hanno inviato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per annunciare l’addio, dopo appena “104 giorni di mandato” dei vertici della società che si occupa di raccolta e smaltimento dei Rifiuti nella capitale. Sei pagine ...

Roma e l’emergenza rifiuti - si dimette il cda di Ama Secondo flop dell’era Raggi : A causare la rottura, il rapporto fiduciario con il Campidoglio compromesso. Il consigliere dimissionario: «Il problema dei rifiuti non si gestisce con l’ideologia ma con azioni concrete»

