Rai 1 | indiscrezioni sulla manovra di Teresa De Santis | sacrifica Elisa Isoardi e Lorella

Matteo Martari - dopo Un Passo dal Cielo - protagonista di una nuova fiction Rai? Le prime indiscrezioni : Matteo Martari è già atteso su una nuova fiction Rai. In queste settimane lo stiamo vedendo in Un Passo dal Cielo 5, dove ha ripreso il ruolo del Maestro, Albert Kroess, per la seconda stagione consecutiva. Secondo indiscrezioni, l'attore, che si era fatto notare lo scorso anno ne I Medici 2, resterà in casa Rai per girare una nuova serie televisiva. Stando al sito Padova Oggi, le location più suggestive della città sono state scelte come set ...