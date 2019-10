Napoli | i quotidiani distruggono Milik | “Spreca troppo | la sfortuna non c’entra

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 3 ottobre 2019)il peggiore in campo: iloProbabilmente il peggiore in campo, sicuramente per i variche oggi si sono ritrovati a dargli una valutazione. Continua il momento no di, il polacco ieri sera non ha sfruttato l’occasione che gli è stata concessa da Ancelotti, e per questo viene “punito” sulle edizioni odierne dei. Voto 4 per La Gazzetta dello Sport, così motivato: “Sbaglia due volte di testa quando sarebbe più facile segnare. Ora il suo recupero si complica”. Identico voto, 4, sul Mattino: “Colleziona un numero di palle gol sprecate da Guinnes world record. Per due volte va a sbattere sulla traversa, mentre a metà primo tempo riesce a sparare fuori un pallone facile facile. Se voleva sfruttare questa partita, ha sprecato l’occasione”. Voto 4.5 sul Corriere ...

