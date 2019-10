MotoGp | Dovizioso applaude Valentino Rossi | “il suo è un segnale rivolto verso il futuro”

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Marquez vuole il titolo - Dovizioso pronto a rovinare la festa : La stagione 2019 della MotoGP sta per arrivare al capolinea. No, non in senso letterale in quanto mancano ancora quasi due mesi e cinque avvincenti appuntamenti ma perché Marc Marquez è (finalmente) pronto a chiude i conti una volta per tutte. L’iberico ha ancora una volta dominato il Motomondiale e si appresta nell’imminente GP della Thailandia a festeggiare l’ottavo titolo della sua incredibile carriera, senza aver lasciato ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Il divario con Marquez è grande - dobbiamo migliorare molto” : Il fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa del giovedì in cui i protagonisti più attesi del Motomondiale hanno rilasciato le prime dichiarazioni in quel di Buriram. Andrea Dovizioso sarà sicuramente uno degli osservati speciali dato che rappresenta l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez e l’ottavo titolo mondiale, infatti l’iberico della Honda potrebbe ...

Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Pronto per il primo match point - Dovizioso e Yamaha saranno i rivali” : Marc Marquez è concentrato e pronto per agguantare il suo sesto titolo iridato nella classe regina e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Siamo giunti alla seconda edizione di questa gara che si corre sul circuito di Buriram che, proprio un anno fa, vide la vittoria dello spagnolo. Una pista che è sbarcata da poco, quindi, nel ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Avevo bisogno del podio di Aragon - guardo alle ultime cinque gare con fiducia” : Andrea Dovizioso si presenta ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 con la consapevolezza di essere l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez ed il Mondiale. Lo spagnolo ha infatti la concreta possibilità di laurearsi per l’ottava volta campione del mondo proprio a Buriram con 4 round d’anticipo, ma dovrà arrivare sul traguardo davanti al forlivese della Ducati. Il Dovi è a 98 punti di distacco ...

MotoGp – Dovizioso - obiettivi chiarissimi per la Thailandia : “migliorare moto e sensazioni” : Andrea Dovizioso ha le idee chiare per il Gp della Thailandia: le sensazioni del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Buriram Dopo undici gare in Europa, il motomondiale si sposta nel continente asiatico a Buriram, dove questo fine settimana si disputerà il GP della Thailandia, la prima delle quattro gare extra europee di fine stagione. La Ducati arriva in terra thailandese reduce dal secondo posto di Aragon con Andrea ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso a caccia di un successo per il morale a Buriram : Parlare di vittoria quando c’è da battere un pilota che vince otto gare e arriva secondo in cinque non è propriamente facile. Nel Mondiale 2019 di MotoGP va così perché Marc Marquez è nel pieno della sua maturazione. In sella alla Honda, che solo lui sa portare così al limite, l’asso nativo di Cervera ha praticamente ipotecato il suo ottavo titolo iridato in carriera, potendo contare su 98 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “rimonta splendida ma non è una vittoria. Marquez? Se prendessi paga con la stessa moto…” : Il pilota della Ducati ha parlato subito dopo la gara di Aragon, soffermandosi su vari temi tra cui il gap da Marc Marquez Una rimonta splendida, partita dal decimo posto in griglia e coronata con un podio pazzesco, salendo sul secondo gradino alle spalle di un imprendibile Marc Marquez. AFP/LaPresse Andrea Dovizioso è senza dubbio uno dei protagonisti del Gran Premio di Aragon, affrontato sempre a tutta con la consapevolezza di poter ...

MotoGp - Marquez domina anche ad Aragon. Dovizioso è 2° - Miller beffa Vinales e sale sul podio : Marc Marquez vince in solitaria il Gp di Aragon ed è sempre più in fuga nella classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Alcaniz centrando così l’ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale e la numero 78 in carriera. Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati ufficiale, si è piazzato secondo dopo una bella rimonta ...

MotoGp – Rimonta agrodolce per Dovizioso ad Aragon : “siamo i più vicini a Marquez - ma ad inizio l’obiettivo era diverso” : Andrea Dovizioso soddisfatto della sua Rimonta al Gp di Aragon: le parole del forlivese della Ducati dopo il secondo posto di oggi Rimonta da favola oggi di Andrea Dovizioso al Gp di Aragon: il forlivese della Ducati è riuscito a conquistare un fantastico podio sul circuito del Motorland, dopo essere partito dalla decima posizione in griglia. Una prestazione impeccabile, quella del ducatista, soddisfatto del suo risultato: “alla fine ...

MotoGp - Risultato GP Aragon 2019 : Marquez vince trionfatore - Dovizioso 2° in rimonta - Valentino Rossi solo 8° : Tutto secondo copione. Marc Marquez vince, anzi trionfa, nel GP d’Aragon (Spagna), ottenendo l’ottavo successo stagionale nel Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico un soliloquio che vale all’asso nativo di Cervera la 52esima vittoria in carriera nella classe regina, la 78esima. Citando altri numeri, per Marc è la sesta vittoria su questa pista (quarta consecutiva). Niente da fare per gli avversari. Tuttavia, degna di ...