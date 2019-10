Maltempo Trieste | Risiera di San Sabba chiusa fino al 7 ottobre

Maltempo Trieste - il Comune : “Chiusa la Risiera San Sabba” : A causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle forti precipitazioni cadute in queste ore a Trieste, il Civico Museo della Risiera di San Sabba resterà chiuso al pubblico oggi pomeriggio e per l’intera giornata di domani. Lo rende noto il Comune di Trieste. In passato le forti piogge avevano gia’ creato disagi alla struttura costringendo la temporanea chiusura del monumento, che è testimonianza dell’unico campo di ...

Maltempo - forti piogge a Trieste : strade e abitazioni allagate : Sono una quarantina le richieste di intervento giunte dalla tarda mattinata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste, per segnalare danni a causa delle forti piogge che in queste ore si stanno abbattendo sulla città. In particolare, si registrano strade, abitazioni e negozi allagati, tombini scoperchiati e alcuni disagi al traffico. I vigili del fuoco stanno operando sul territorio con cinque squadre. L'articolo Maltempo, forti ...

Maltempo : forti piogge e allagamenti a Trieste : Sono una quindicina gli interventi portati a termine oggi pomeriggio dalle squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla città e sulle aree limitrofe. Le operazioni, effettuate tra Sistiana e Trieste, hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di abitazioni e negozi a causa di allagamenti. Per le piogge intense cadute in particolare nel primo pomeriggio, anche ...

Maltempo Trieste : gru di traverso invade la carreggiata - intervento dei vigili del fuoco : intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste ieri sera lungo la Strada Costiera: una gru edile a torre si è spostata, probabilmente a causa del vento, invadendo la carreggiata. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza, spostando il braccio della gru e riposizionandolo verso l’interno. Sul posto anche la Polizia di Stato. L'articolo Maltempo Trieste: gru di traverso invade la carreggiata, intervento dei ...

Maltempo : fulmine su impianti - ritardo treni Venezia-Trieste : Disagi alla circolazione dei treni sulla linea Venezia-Trieste si stanno registrando dal primo pomeriggio a causa di un guasto agli impianti di circolazione, avvenuto all’altezza di Bivio d’Aurisina (Trieste) dopo un fulmine. La scarica elettrica avrebbe danneggiato gli apparati elettrici della stazione. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per risolvere il guasto. Al momento si prevedono ritardi fino a un’ora ...