Ciclismo | rinnovo per Valerio Conti | l’azzurro prolunga di un anno l’accordo con l’UAE

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Finito sotto i riflettori nel corso dell’ultimo Giro d’Italia per aver indossato la maglia rosa per sei giorni,adessoil suo contratto con l’UAE Durante l’ultima edizione del Giro d’Italia il suo nome è finito in prima pagina, grazie al fatto di aver indossato la maglia rosa del leader per sei giorni. Marco Alpozzi/LaPresse Il punto senza dubbio più alto della carriera di, che vanta nel suo palmarès anche il Gp Beghelli 2014 e una tappa alla Vuelta 2016, oltre a numerosi piazzamenti di spicco. Il talento del 26enne italiano è cristallino, dunque la UAE Emirates ha deciso dirli il contratto per un’altra stagione, allungandolo dal 2020 al 2021. “Sono molto felice di legare il mio futuro all’UAE Emirates – le parole di– spero di tornare nelle prossime due stagioni a ...

