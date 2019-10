Prende il reddito di cittadinanza ma spaccia droga | arrestata 53enne di Prato

"L’ex BR Prende 623 euro al mese di reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza all’ex BR fa discutere. Federica Saraceni, condannata a 21 anni per l'omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona, e attualmente agli arresti domiciliari, percepirebbe 623 euro al mese di reddito di cittadinanza secondo quanto sostiene il quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro. Mattarella: 'Biagi era uomo del dialogo. Br sconfitte' Domani ricorrerà il ...

Prende il reddito di cittadinanza perché povero ma ristruttura con materiali di lusso : Prende il reddito di cittadinanza ma arreda l’abitazione dove risiede abusivamente con rifiniture di lusso e costose. A fare la scoperta sono stati i poliziotti di Librino in provincia di Catania. Si tratta di un uomo che nonostante percepisse il reddito di cittadinanza stava arredando la casa in maniera lussuosa e la casa non era nemmeno la sua. La polizia ha eseguito la perquisizione dentro la casa dell’uomo trovando anche della ...

Reddito di cittadinanza - Inps : «Stop a chi firma contratti temporanei - e poi si riPrende» : Reddito di cittadinanza, dal presidente Pasquale Tridico dell'Inps arriva una nuova proposta per migliorarlo: «Stop a chi firma contratti temporanei e poi si riprende». Il...

Mappa Reddito di cittadinanza per comune chi lo Prende e dove : Mappa Reddito di cittadinanza per comune chi lo prende e dove Una delle misure che ha contraddistinto l’azione del primo Governo Conte, ovvero il Reddito di cittadinanza, non sembra essere a rischio. Infatti anche il ministro dell’Economia di fresca nomina nel governo Conte bis sostenuto dalla maggioranza M5S-Pd-Leu, si è pronunciato in maniera chiara. Gualtieri ha affermato recentemente a Repubblica: “Il Reddito di cittadinanza ...

Il reddito di cittadinanza vuole Prendere troppi piccioni con una fava. E rischia di non ottenere niente : Uno dei limiti del reddito di cittadinanza, come abbiamo già notato in un precedente editoriale, è che vuole prendere troppi piccioni con una fava. Questo è un errore, poiché mentre si raggiunge un obiettivo (la lotta alla povertà) si rischia di mandare all’aria l’altro (la lotta alla disoccupazione). Facciamo qualche esempio concreto. Per combattere la povertà, non è detto che sia opportuno dare un reddito di cittadinanza pari proprio alla ...

Lavora in nero ma Prende il reddito di cittadinanza : beccata un'altra furbetta : La donna, una 40enne era impiegata in una struttura sanitaria per anziani. Multato il datore di lavoro per aver assunto senza regolare contratto di lavoro. Importante operazione da parte dei Carabinieri della Stazione di Realmonte, comune in provincia di Agrigento, che hanno smascherato una 40enne che, oltre a ricevere il reddito di cittadinanza, Lavorava come inserviente in nero in una struttura sanitaria. I militari hanno ...

Salerno - pusher arrestato Prendeva reddito di cittadinanza. Giudice : “Si cerchi un lavoro” : Era stato arrestato il 25 agosto e in casa sua ad Acerno, in provincia di Salerno, i carabinieri avevano sequestrato anche della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Ma alla convalida del fermo, il gip si è accorto che il pusher, 44enne che era solito spacciare all’interno di un bar, percepiva il reddito di cittadinanza. Il Giudice se n’è accorto durante la fase di convalida del fermo. Nell’ordinanza che dispone le ...

Reddito di cittadinanza - lavora (in nero) con uno stipendio di 1.220 euro e Prende il sussidio : Prosegue incessante l'attività di controllo per scovare i furbetti del Reddito di cittadinanza. Due casi nelle ultime ore a...

Massimo Garavaglia demolisce Di Maio : "Il reddito di cittadinanza? Il 70% di chi lo Prende non ne ha diritto" : Il reddito di cittadinanza si sta trasformando in una truffa. Secondo Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia ed esponente leghista, "gran parte di coloro ai quali è stato erogato il reddito risulta non titolare e quindi i risparmi non possono che aumentare. Il dato è ancora grezzo ma è sopra