Nadia Toffa | quel gesto tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi dopo l’omaggio alla Iena

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La puntata de Le Iene di martedì 1° ottobre è stata una puntata molto emozionante. 100 iene, che nel corso degli anni hanno vestiti i panni diappunto, sia come inviati, sia come conduttori, sono entrate in studio per omaggiare e ricordare con calore, la giornalista e volto storico del programma morta il 13 agosto 2019 per un tumore al cervello. “Abbiamo pensato mille volte a come iniziare questa puntata senza di lei, scusate se sono emozionata e non mi verranno le parole questa sera – ha dettoin apertura – Ho la voce un po’ rotta, dietro di me ci sono persone che la conoscevano molto meglio di me. Spero di riuscire a dire ciò che abbiamo dentro. La cosa migliore da fare era stare qua, tutti uniti, tutti insieme e festeggiare la vita. Questo èlo che voleva. Lei sorrideva sempre”. E ha proseguito: “Molti di noi non sapevano cosa ...

redazioneiene : “Nadia ha vinto perché ha vissuto come voleva” ?? #LeIene - redazioneiene : La grande famiglia delle 100 Iene sta arrivando per salutare la nostra amata Nadia Toffa! Stasera a #LeIene saremo… - MarioManca : Questa immagine, con i cento personaggi con gli occhi lucidi e l'immagine di Nadia Toffa sullo sfondo, con le bracc… -