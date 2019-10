Muore a 15 anni per difendere la sorellina da un ladro Il dolore della famiglia | “È un

Ardenno - ragazzo di 15 anni Muore in un incidente d'auto : Si era fatto accompagnare in macchina dalla madre per arrivare in tempo a scuola. Matteo Dei Cas, 15 anni, originario del comune valtellinese di Ardenno, martedì 1 ottobre era in auto sulla statale 38 per raggiungere la stazione dei treni di Morbegno quando è stato colpito da alcune assi di legno trasportate da un tir che viaggiava nella carreggiata opposta. Nell'incidente il ragazzo è morto sul colpo, mentre la mamma Maria Grazia Pomoli, 52 ...

Auto fuori strada - tragica carambola nel campo : Daniele Lombardelli Muore a 32 anni : L'imprenditore edile di Lugagnano è la vittima del tragico incidente stradale di lunedì sera a Sant’Antonio di...

Venezia : bimbo di 2 anni si sente male in hotel e Muore - era in vacanza con i genitori : La tragedia a Mestre (Venezia). Un bambino di due anni, figlio di una coppia saudita in vacanza in Italia, è morto dopo un disperato tentativo di soccorso e rianimazione. Il piccolo si è sentito male mentre si trovava in albergo: nonostante gli sforzi dei sanitari, è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Incidenti sul lavoro - Muore operaio di 40 anni nello stabilimento Fca di Cassino : È successo durante la notte nel reparto presse a freddo di Piedimonte San Germano. I sindacati hanno dichiarato sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni

Lutto a Osimo - Luca Muore annegato a 20 anni mentre è in vacanza con un amico a Ibiza : Tragedia a Ibizia, dove Luca Pezzolesi, 20 anni di Osimo, è morto dopo essersi tuffato nella zona di Cala Conta. È successo domenica pomeriggio: immediatamente sono cominciate le ricerche che sono terminate dopo 20 ore con il ritrovamento del corpo del giovane, deceduto per annegamento. Attesa per i risultati dell'autopsia, in programma oggi.Continua a leggere

Bologna - si ribalta col trattore mentre aiuta il fratello : Muore a 21 anni : Arturo Orlando, un ragazzo di appena 21 anni originario di Salerno, ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Monte San Pietro (Bologna), mentre era alla guida di un trattore. Il giovane stava aiutando il fratello in campagna quando il mezzo, a causa della pendenza del terreno, si è rovesciato.Continua a leggere

Lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso per 5 ore e va al bar con l’amica - bimba di 2 anni Muore : Lascia la figlia in macchina per 5 ore per andare a bere con un’amica e la piccola muore. June Love è rimasta chiusa dentro la macchina per ore lo scorso agosto. Sebbene fosse una sera d’estate e fuori c’erano 21 gradi la madre ha messo sopra alla piccola di 2 anni una coperta e ha Lasciato i riscaldamenti accesi facendola così morire per il caldo.-- Quando la donna è tornata in auto, dopo 5 ore, ha trovato la figlia piena di ustioni e coperta ...

Verona - Alessio Muore a 20 anni durante un’immersione : la tragedia davanti al padre e alla sorella : Domenica tragica a Torri del Benaco, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Un giovane subacqueo, Alessio Confente, è morto mentre faceva un'immersione assieme al padre. La vittima aveva venti anni. Il corpo è stato recuperato da un sub, poi i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo purtroppo senza esito.Continua a leggere

Dramma in A1 - terribile schianto nel Reggiano : Tommaso Muore a 19 anni - feriti due amici : La vittima è il 19enne Tommaso Cerioli, originario di Trescore Cremasco in provincia di Cremona. Viaggiava su un'auto con due suoi amici rimasti feriti nello schianto. La tragedia sul tratto emiliano dell'Autostrada del Sole nel tratto compreso tra le uscite di Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine.Continua a leggere