International Swimming League 2019 | il calendario completo e le date Programma | tv e

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La stagione del nuoto prende il via, in un’annata importante che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un inizio un po’ insolito ma remunerativo per gli atleti, visto che sta per prendere il via la ISL (Swim) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare totalmente esterno alla Federazione Internazionale. Un’iniziativa nata per permettere ai nuotatori di gareggiare in contesti non necessariamente legati al “marchio” FINA. Un format che prevederà otto squadre (quattro dell’Europa e quattro degli Stati Uniti) e in ogni singolo appuntamento i nuotatori avranno come obiettivo quello di ottenere dei punti per la propria compagine e le migliori quattro si affronteranno nelle finali di Las Vegas (Stati Uniti). La ISL di nuoto è su Eurosport Guarda ora Eurosport su DAZN Vi sarà anche una compagine italiana (Aqua ...

