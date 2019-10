Encased è un RPG post-apocalittico ispirato ai primi Fallout ed è ora disponibile in

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Se amate i, Baldur's Gate o comunque siete fan dei giochi di ruolo isometrici, questa notizia fa al caso vostro. Lo studio di sviluppo Dark Crystal Games ha annunciato che il suo RPGè ora entrato su Steam Early Access.è un RPG open world che incoraggia l'esplorazione, attira non solo i vecchi fan di questo genere, ma anche i neofiti. Essendo appunto una sorta di tributo ai migliori giochi del genere, mira non solo a usare i loro aspetti essenziali, ma anche a migliorare e sviluppare ulteriormente il genere.In questo gioco sarete in grado di creare armi, armature e potenziarle, il tutto per sopravvivere in questo mondo. Oltre a questo potrete immergervi della ricerca di misteriosi artefatti nei labirinti abbandonati e strutture degli Antenati e usarli, poiché ogni reliquia ha caratteristiche uniche.Leggi altro...

