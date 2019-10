Chi era Giorgio Squinzi : Roma, 2 ott (AdnKronos) – “Fino ad oggi per la gente ero il presidente di Confindustria. Da oggi finalmente mi si riconoscerà come il presidente del Sassuolo”. Così Giorgio Squinzi, al termine del suo mandato in viale dell’Astronomia, dal 2012 al 2016, riassumeva tutto l’amore per la sua squadra di calcio di cui era proprietario, che spesso aveva dovuto cedere il passo al dovere che chiamava da Roma. Giorgio ...

Chiara Nasti su Instagram : "Ho esagerato" - : Ludovica Marchese Chiara Nasti partecipa a una festa con il fidanzato Ugo, ma c’è un dettaglio che non passa inosservato ai fan Chiara Nasti riesce sempre a far parlare di sé. L’influencer napoletana, infatti, è tornata da poco insieme al suo fidanzato Ugo Abbamonte. Come ben sappiamo, infatti, la coppia si era conosciuta nel 2017 grazie ad amici in comune e da subito era scattata la scintilla. Sembrava fosse vero amore tanto che la ...

Roma - PetraChi e quella trattativa con l’Inter per Dzeko : era ancora dirigente del Torino - ora risChia una squalifica : Petrachi ha ammesso di aver trattato Dzeko con l’Inter come d.s. della Roma, ma era ancora sotto contratto con il Torino: la procura federale apre un’inchiesta sulla vicenda Durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan a Ginaluca Petrachi sfuggì una frase particolare in merito alla trattativa con l’Inter per la cessione di Dzeko. Niente che vada oltre i compiti di un direttore sportivo. Peccato che ai tempi della trattativa, ...

Pd - BosChi : “Ora sono libera di dire quello che penso - in Italia Viva c’è più allegria” : La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, parla del suo addio al Partito Democratico e del suo approdo nella nuova formazione politica voluta da Matteo Renzi: "Un po' dispiace, ma prevale un po’ più il senso di libertà, non di liberazione. direi proprio di libertà nel poter dire quello che si pensa".Continua a leggere

Maltempo Trieste - il Comune : “Chiusa la Risiera San Sabba” : A causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle forti precipitazioni cadute in queste ore a Trieste, il Civico Museo della Risiera di San Sabba resterà chiuso al pubblico oggi pomeriggio e per l’intera giornata di domani. Lo rende noto il Comune di Trieste. In passato le forti piogge avevano gia’ creato disagi alla struttura costringendo la temporanea chiusura del monumento, che è testimonianza dell’unico campo di ...

“Giuseppe Conte? Era mio allievo al liceo : brioso - non secChione - piaceva molto alle ragazze” : Filomena De Nittis è stata la professoressa di matematica di Giuseppe Conte al liceo Classico Pietro Giannone di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. E la donna ha raccontato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, alcuni aneddoti sul presidente del consiglio. “Era uno studente valido e maturo, aveva un’intelligenza fervida, era un ragazzo abbastanza brioso“. Ma niente passione per la matematica: “Non era un secchione ma era ...

Italia Viva - BosChi : “Nel Pd c’era la ‘paura’ del compagno di banco. Da noi ora c’è la libertà di dire quello che si pensa - sintonia e allegria” : “Pd? La cosa brutta era ridursi ad avere ‘paura’ del compagno di banco, che tutto potesse essere frainteso, che fosse tutto un contrasto interno. Invece in Italia Viva abbiamo cambiato proprio aria, nel senso che siamo più in sintonia, c’è anche più allegria, diciamoci la verità”. Sono le parole della capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su ...

Maltempo : scatta l'allerta gialla in Campania - risChio frane in Costiera e a Sarno : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalle ore 20 di...

Cristina Chiabotto in luna di miele a Formentera con Marco Roscio : Cristina Chiabotto e Marco Roscio dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale “Chi” li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali ...

Zazzaroni consiglia : “Stasera sChiererei Milik con Lozano - preservando Mertens per la sfida col Torino…” : Il consiglio di Zazzaroni per Genk-Napoli Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il match di stasera Genk-Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Io giocherei con Milik e Lozano contro il Genk. Mertens lo preserverei per la partita di Torino che è fondamentale. Ancelotti è abbastanza incavolato con la squadra, non sta corrispondendo attenzione da parte di qualcuno. Le partite ...

Maria Elena BosChi - Alessandra Ghisleri : "Ora è un'operazione di palazzo. Renzi deve entrare nel Paese reale" : "Quando si lascia una comunità per cui mi sono impegnata tanto, un po' dispiace. Però prevale più il senso di libertà, non di liberazione, di poter dire quello che si pensa, nell'essere fuori dalla logica delle correnti che stanno rovinando il Partito democratico", dice Maria Elena Boschi intervista

Sky Sport 24 Chiuderà - ci sarà la fusione con Sky Tg 24. Lo scrive Italia Oggi : Il nuovo amministratore di Sky Italia, Maximo Ibarra, si è insediato ieri. Ha due obiettivi da perseguire, scrive Italia Oggi. Il primo è portare il gruppo al più presto anche nel business della telefonia (dove è già presente nel Regno Unito). Il secondo è quello di tagliare in modo netto i costi. Ibarra si è creato una squadra composta da uomini di fiducia. Il direttore commerciale della concessionaria pubblicitaria Sky media è Paolo Romano, ...

Sciopero aerei 9 ottobre : voli a risChio per Chi viaggerà con Alitalia e Blue Panorama : Saranno numerose le agitazioni sindacali nel mese di ottobre. Molti degli scioperi in programma andranno ad interessare il settore dei trasporti. Tra gli stop annunciati ci sarà la protesta del personale navigante di Alitalia in data mercoledì 9 ottobre 2019. Il comparto aereo vedrà andare in scena uno Sciopero della durata di 24 ore, promosso da ANPAC, ANPAV e ANP. Questa agitazione sindacale avrebbe dovuto svolgersi nel mese di settembre, ma ...

Karina Cascella "Mio padre era un alcolizzato" : "PicChiava me - mia mamma e le mie sorelle"