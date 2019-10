A Roma due giorno di iniziative contro la Fibrosi Polmonare Idiopatica

Bocconi avvelenati : uccisi due cani in provincia di Roma : Roma – Di nuovo allarme per cibo avvelenato lasciato per le vie e per i parchi. Bocconi fatali che causano la morte di cani, gatti e di ogni altro animale che potrebbe masticarli. Stavolta non ci troviamo di fronte alle solite polpette impastate con pillole e veleno, ma piccoli wurstel avvelenati. Il rinvenimento è avvenuto a Castel Madama, in provincia di Roma. Già si possono contare le vittime. A dare l’allarme un appello sui social che ...

Roma - trovati altri due scheletri vicino alla metro Piramide : Roma, 30 set. (AdnKronos) - Proprio all'uscita della metro Piramide, dove il 20 settembre scorso era stato trovato uno scheletro nel corso di lavori Acea, questa mattina sono emersi altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma n

Altri due scheletri trovati vicino a Piramide a Roma : sono una donna e un bimbo : Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre, sono venute alla luce altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nello scavo Acea di Piazzale Ostiense, proprio di fronte all’uscita della Metro Piramide.I lavori di archeologia preventiva hanno portato alla luce i resti di una donna e di un bambino, vicino alla prima sepoltura. La presenza di numerosi ...

Europa - bocciati i due candidati commissari per Ungheria e Romania : La Commissione giuridica dell’Eurocamera ha confermato il veto ai due candidati Plumb e Trocsanyi, ritenuti «inadatti» per conflitto di interesse rispetto ai portafogli assegnati da von der Leyen. Ora la presidente dell’esecutivo Ue dovrà scegliere in corsa due alternative

Due problemi per Ursula : il Parlamento Ue boccia i commissari di Romania e Ungheria : La commissione giuridica del Parlamento europeo boccia i commissari designati di Romania e Ungheria. Gli eurodeputati hanno deciso che i due commissari indicati da Bucarest e Budapest, la socialista Rovana Plumb e il conservatore ungherese Làszlò Tròcsànyi, “non sono in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta”.Si apprende a Bruxelles che a breve il ...

Serie A - vincono le due Romane : 17.00 Riscatto delle romane dopo il turno infrasettimanale. Poker della Lazio (Milinkovic-Savic, Radu,Caicedo,Immobile) Alla Roma basta un gol di Dzeko. JUVENTUS-SPAL (sabato) 2-0 SAMPDORIA-INTER (sabato) 1-3 SASSUOLO-ATALANTA (sabato) 1-4 NAPOLI-BRESCIA 2-1 LAZIO-GENOA 4-0 LECCE-ROMA 0-1 UDINESE-BOLOGNA 1-0 CAGLIARI-VERONA ore 18 MILAN-FIORENTINA ore 20.45 PARMA-TORINO ...

Roma - maxi scontrino da 430 euro a due turiste giapponesi : ristorante chiuso e poi riaperto. Multa da 5mila euro per la mancia “obbligatoria” : chiuso e poi, dopo neanche un giorno, di nuovo aperto. Il ristorante nel pieno centro storico di Roma che ieri è finito al centro delle polemiche per un conto salatissimo a due turiste giapponesi, 430 euro di cui 80 di mancia, dopo la denuncia è stato costretto dalla polizia locale della Capitale a chiudere i battenti, anche se per un breve periodo. La motivazione, però, non è la somma chiesta alle clienti, ma un'”irregolarità ...

