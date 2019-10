A Barcellona non si vince mai

Barcellona - Valverde non si fida dell’Inter : “è difficile fargli gol” : Cresce l’attesa per la sfida tra Barcellona e Inter valida per la Champions League. L’Inter “è una squadra che è cambiata molto. Il loro allenatore, i giocatori, un nuovo sistema tattico. Hanno fatto un ottimo inizio, vincendo tutte le partite nel loro campionato e ci aspettiamo una partita difficile”. Sono le dichiarazioni di Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona.”L’anno scorso la partita è solo ...

Barcellona-Inter - Eto’o non ha dubbi : “sfida sbilanciata con Messi in campo. Conte? Ce ne sono pochi come lui” : L’ex attaccante di Inter e Barcellona ha parlato alla vigilia della sfida tra le sue due vecchie squadre, che si affronteranno al Camp Nou domani sera Domani sera si affronteranno al Camp Nou nella seconda giornata dei gironi di Champions League, dando vita ad una sfida che promette già spettacolo. Chi conosce bene sia Barcellona che Inter è Samuel Eto’o, unico giocatore a vincere campionato, coppa nazionale e Champions League ...

Inter - Sanchez pensa al Barcellona : “contro i blaugrana non puoi fallire occasioni da gol” : “In casa il Barcellona e’ molto forte, gioca con fiducia. Se abbiamo una o due occasioni, non dobbiamo sprecarle. Ho giocato al Camp Nou con lo United, abbiamo sprecato 3-4 chance nitide, poi ne capitano una o due a loro, le sfruttano e ti ritrovi sotto 3-0. Se vuoi battere il Barcellona non puoi fallire nessuna occasione”. Sono le dichiarazioni di Alexis Sanchez, in vista della sfida di Champions League contro il ...

Barcellona - non solo Messi : anche Dembelé a rischio per l’Inter : Non c’è pace per il Barcellona, che oltre ai risultati così così in questo inizio di stagione deve anche fare la conta con assenze importanti. Messi è a rischio per l’Inter, così come Ansu Fati, ma non sono i soli. Per la gara contro i nerazzurri, infatti, anche Ousmane Dembelé potrebbe dare forfait. Il club catalano ha reso noto che l’attaccante è alle prese con fastidi muscolari alla coscia sinistra. Il francese salterà ...

In città (e non solo) per il Napoli è già fallimento - come Barcellona e Manchester City : Ad ogni mancata vittoria, peggio ancora se si tratta di una sconfitta, si ricomincia da capo. Sembra di essere in un gigantesco gioco dell’oca, nel quale ad ogni partita persa si riparte dal via. Pare quasi di rivivere il film “Ricomincio da capo”, conosciuto anche come “Il giorno della marmotta”, in cui il protagonista, interpretato da Bill Murray, rimane intrappolato in un circolo temporale per cui ogni mattina si risveglia nello stesso posto ...

Koulibaly e Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona - ma De Laurentiis non vuole rinunciare a nessuno : Eric Abidal, team manager del Barcellona, era presente in tribuna domenica a Lecce per questioni che riguardano il club pugliese. Ma secondo i quotidiani c’erano anche altre ragioni dietro la sua presenta. Abbiamo già scritto, come riportava il Mundo Deportivo, che il Barcellona non nasconde le sue attenzioni nei confronti di Fabian Ruiz. La Gazzetta infatti riporta L’ha seguito con attenzione riempiendosi gli occhi nel vederlo ...

Napoli - Ancelotti scherza su Fabian Ruiz : “il Barcellona sulla sue tracce? Non credo - è scarso…” : L’allenatore del Napoli ha chiuso con una battuta il possibile interessamento del Barcellona per Fabian Ruiz, in gol ieri nel match contro il Lecce La presenza al Via del Mare di Lecce di Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha scatenato ieri una ridda di voci su possibili interessamenti dei blaugrana per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in rete nel match con i salentini. Cafaro/LaPresse Indiscrezioni che Carlo Ancelotti ...

Dalla Spagna - Don Balon : Suarez avrebbe suggerito al Barcellona di non prendere Bentancur : A quasi 20 giorni Dalla fine del calciomercato, arrivano sempre interessanti retroscena associati ad eventuali trattative che avrebbero potuto svilupparsi ma per un motivo o per l'altro non si sono concretizzate. Ad esempio si era parlato dell'interesse del Paris Saint Germain per Emre Can, che la Juventus ha poi deciso di non cedere, salvo poi non inserirlo nella lista Champions League causando le parole pesanti del tedesco, poi rientrate. Si è ...

Champions League – Conte - orgoglio Inter : “il Barcellona non sarà felice di sfidarci. Serie A? Manteniamo piedi per terra” : Antonio Conte pronto a giocarsi le sue chance in Champions League. L’allenatore dell’Inter lancia la sfida al Barcellona ma senza fare grandi proclami: i nerazzurri devono mantenere i piedi per terra Antonio Conte sente profumo di Champions League. L’allenatore salentino, che in carriera ha vinto 1 finale su quattro disputate fra campo e panchina, non vede l’ora di riprovarci, questa volta alla guida ...

Barcellona - le parole di Valverde preoccupano : “Messi? Non voglio creare aspettative…” : “Non voglio dire nulla per non creare aspettative ma penso che sarà difficile vedere Messi per martedì”. Queste le parole di Ernesto Valverde allenatore del Barcellona nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Liga, domani alle 21, al Camp Nou contro il Valencia. Possibile dunque che l’asso argentino salti anche la sfida d’esordio di Champions League a Dortmund contro il Borussia. Come se non ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : iberiche superiori - ma le bianconere non sfigurano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:21 Nonostante il risultato la Juventus ha giocato un’ottima partita. Le ragazze di coach Guarino hanno dimostrato tanto carattere, non mollando mai, anche quando la partita sembrava ormai finita. Adesso servirà una vera è propria impresa nella gara di ritorno, ...

Gli indipendentisti catalani riempiono Barcellona : “Non rinunciamo all'obiettivo” : Seicentomila in piazza per la festa della Diada a pochi giorni dalla sentenza del processo ai leader in carcere

PSG - Icardi è già testimonial e si riapre il caso Neymar : la trattativa con il Barcellona non è chiusa : Mauro Icardi utilizzato dal PSG per promuovere la partita contro lo Strasburgo, mentre a Neymar torna il mal di pancia: il padre del giocatore strizza l’occhio al Barcellona Icardi e Neymar sono stati i nomi più caldi del mercato estivo. Entrambi scontenti della propria situazione nelle rispettive squadre, ma con obiettivi differenti: Icardi avrebbe voluto restare all’Inter a giocarsi le sue chance con Conte, Neymar sarebbe ...

Neymar-Barcellona - clamoroso : non è finita - le parole del padre! : Neymar-Barcellona, una telenovela talmente infinita da non avere intenzione di chiudersi neanche a mercato concluso. clamoroso quanto emerge dalle parole del padre ed agente del brasiliano, Neymar Santos Junior, che riapre indirettamente alla possibilità che l’asso del PSG torni in Catalogna: “I negoziati tra i club non sono chiusi – ha detto a Fox Sports – Come agente, ti senti ‘debole’ quando non ci ...