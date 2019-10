Fonte : motorinolimits

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sebastianpotrebbe anche pensare di lasciare la F1, ma solo se ci fosse un campionato migliore. Dopo essersi ritirato a Sochi per un problema alla power unit che l’ha anche obbligato a saltare dalla Ferrari per evitare scosse, il tedesco ha urlato via radio: “Bring back the f*cking V12“. “Le power unit sono molto … L'articololasuiNoLimits Auto, F1,, turismo, stili di vita.

Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Vettel minimizza la sbottata sui motori - BarbaraPremoli : Vettel minimizza la sbottata sui motori - MotoriNoLimits : Vettel minimizza la sbottata sui motori -