romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-10-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Ponzano Romano-Fiano Romano - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516) e… -
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Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 16 : 30 : A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE’ CENCI. A OSTIA INCIDENTE IN VIA MAR DEI CORALLI ALTEZZA VIA DEI PESCATORI. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI SUL RACCORDO PER Traffico RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA VIA APPIA Traffico INTENSO SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA. CI SONO INCOLONNAMENTI. IN VIA DELLA CONSOLATA, ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 15 : 30 : A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE’ CENCI. A OSTIA INCIDENTE IN VIA MAR DEI CORALLI ALTEZZA VIA DEI PESCATORI. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI SUL RACCORDO PER Traffico RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA VIA APPIA Traffico INTENSO SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA. CI SONO INCOLONNAMENTI. IN VIA DELLA CONSOLATA, ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 14 : 30 : LAVORI IN CORSO SULLA VIA FLAMINIA STANNO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI TRA IL BIVIO PER SACROFANO E L’AREA ADIACENTE AL CIMITERO. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI NELLE DUE DIREZIONI. ALTRI DISAGI SULLA FLAMINIA. RALLENTAMENTI PER Traffico TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA MA PRIMA C’ERAUN INCIDENTE. CODE SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: DEI TIBALDI – DEI SANGALLO IN DIREZIONE DI PONTE VITTORIO EMANUELE. RALLENTATO IL Traffico TRA SAN LORENZO E LA ZONA ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 13 : 30 : LAVORI IN CORSO SULLA VIA FLAMINIA STANNO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI TRA IL BIVIO PER SACROFANO E L’AREA ADIACENTE AL CIMITERO. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI NELLE DUE DIREZIONI. ALTRI DISAGI SULLA FLAMINIA. RALLENTAMENTI PER Traffico TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA MA PRIMA C’ERAUN INCIDENTE. CODE SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: DEI TIBALDI – DEI SANGALLO IN DIREZIONE DI PONTE VITTORIO EMANUELE. RALLENTATO IL Traffico TRA SAN LORENZO E LA ZONA ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 12 : 30 : NORMALIZZATO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO COSI’ COME SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE AL OMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ SULLA METRO B, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, DALLE ORE 21 SULLA TRATTA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA CI SONO I BUS AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO METRO REGOLARE, ANCHE DOPO LE 21, LUNGO LE ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 11 : 30 : NORMALIZZATO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO COSI’ COME SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE AL OMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ SULLA METRO B, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, DALLE ORE 21 SULLA TRATTA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA CI SONO I BUS AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO METRO REGOLARE, ANCHE DOPO LE 21, LUNGO LE ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALE EST AUTO IN FILA PER UN ICNIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA A L’ AEROPORTO DELL’URBE ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 10 : 00 : CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALE EST AUTO IN FILA PER UN ICNIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA A L’ AEROPORTO DELL’URBE ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09 : 30 : SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA STERNA SI STA IN CODA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA CASSIA , A SEGUIRE PER Traffico CODE TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO , TRA AURELIA E PONTINA E TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA TIBURTINA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , E TRA CASILINA E APPIA PER INCIDENTE AUTO IN FILA ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09 : 00 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E IL BIVIO A24 E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA TRA LA TRIONFALE E LA PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE POI ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 08 : 30 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E IL BIVIO A24 E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA TRA LA TRIONFALE E LA PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE POI ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 08 : 00 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE AUMENTANO LE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 01-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ARDEATINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE CHE RITROVIAMO ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA BISS A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA BISS SUBITO DOPO L’USCITA DAL RACCORDO ANULARE. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano della a24 rm- te da via fiorentini al raccordo anulare e proseguendo in autostrada, la a24, code per lavori TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DEL ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA SALARIA E CASSI BISS, QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA BISS SUPITO DOPO L’USCITA DAL RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano ...