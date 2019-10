Su alcuni aerei giapponesi puoi evitare di sederti vicino ai bambini

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) Foto: Getty Images Se state scegliendo il vostro sedile sulla mappa dei posti disponibili su un volo della compagnia aerea giapponese Japan Airlines, potreste incappare nell’emoji di bambino. Significa che quel sedile è stato prenotato per un bimbo. E i viaggiatori che tendono a perdere la pazienza se si trovano un bebè accanto in aereo sono avvisati. Foto dal sito www.jal.co.jp “I passeggeri che viaggiano condi età compresa tra otto giorni e due anni che scelgono i loro posti sul sito di Japan Airlines, avranno l’icona di un bambino visualizzata sui loro posti nella schermata di selezione dei posti. Questo consente agli altri passeggeri di sapere che un bambino potrebbe essere seduto lì“, spiega una nota sul sito. Le baby-emoji non appaiono però se il posto è prenotato tramite un tour o un biglietto premio e se la selezione dei posti è fatta dai ...

