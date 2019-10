Nissan IMk | il nuovo concept a emissioni zero debutta al Salone di Tokyo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019)è pronta per lanciare la nuova offensiva elettrica che mostrerà in anteprima aldi, in apertura dal 25 ottobre al 4 novembre prossimi. Tra i 14 modelli in esposizione per rappresentare il futuro della mobilità secondo la casa giapponese, anche ilImk: si tratta di uno urban commuter, un veicolo compatto 100% elettrico pensato e progettato per la mobilità urbana, e sviluppato su una nuova piattaforma per EV. Non se ne conoscono ancora i dettagli tecnici, tranne che sarà dotato dell’ultimo sistema ProPilot. Quanto all’estetica invece, linee pure e semplici, ispirate alla nuova idea di“Timeless Japanese Futurism”. Se si parla di ProPilot, però, la vera novità è quella della nuova Skyline, ultima generazione della sportiva nata nel 1957 e che torna, nel 2019, con uno tra i più avanzati sistemi di guida semi-autonoma: il ProPilot ...

