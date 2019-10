Matteo | che studiava da chef | travolto da un carico di legna sotto gli occhi della madre

Enzo Cheli : "Il referendum elettorale di Matteo Salvini non si farà. Anche se la Consulta dicesse sì" : "Il referendum non si farà". Secondo il costituzionalista Enzo Cheli, ex giudice e vice presidente della Consulta, esperto di sistemi elettorali, la richiesta di otto Regioni guidate dal centrodestra per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum sarà bocciata: "E' molto difficile che il quesito

Giuliano Ferrara : "Perché paghiamo Matteo Renzi e che cosa farà per questo governo" : "Siamo consapevoli che l'alleanza innaturale è anche grottesca, che i rischi di flop sono altissimi, ma detto questo siamo incapaci di goderci lo spettacolo: e senza goduria non c'è vera critica, né stroncatoria né apologetica. C'è solo mugugno, che è il tipico compagno dell'attento posizionamento s

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto in calze a rete : il siparietto con Fabio Fazio contro Matteo Salvini : siparietto a Che tempo che fa tra Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Nel mirino, ovviamente, c'è Matteo Salvini. Tutto nasce dal peculiare look sfoggiato dalla comica torinese: stivaletti fucsia con tacco alto e calze a rete. Un look davvero insolito, che viene commentato così da Fazio: "Belli, bell

Ciclismo - Mondiali 2019 Matteo Trentin : “E’ stata una corsa durissima - onore a Pedersen che ha fatto una grande volata” : Matteo Trentin ha colto un importante argento ai Mondiali di Ciclismo 2019. La sua condotto è stata splendida per tutta la corsa e nella volata finale non ha avuto gambe sufficienti per mettere in piedi lo sprint vincente. Subito dopo aver terminato le sue fatica, ai microfoni della Rai Sport ha descritto così la prova e quella che è il suo stato d’animo in questo momento. “E’ una medaglia sicuramente agrodolce. Sin ...

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : perché il taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

Che tempo che fa - Silvia Sardone all'attacco di Fabio Fazio : "Il milionario esulta. Senza Matteo Salvini..." : Alla vigilia del ritorno in onda su Rai 2 con Che tempo che fa, Fabio Fazio finisce nel mirino di Silvia Sardone. Nel dettaglio, nel mirino ci finisce una frase del conduttore, intervistato da Venerdì di Repubblica: "Senza Matteo Salvini riparto più sereno", questa circa la sintesi del suo pensiero,

Clamoroso annuncio di Matteo Salvini : “Prevedo che in Parlamento molti passeranno alla Lega”. Ecco da che partito e in quanti saranno : Clamoroso annuncio di Matteo Salvini sui possibili cambi di partito all’interno del Parlamento italiano. Secondo i ben informati si tratterebbe della Camera dei Deputati. Ma vediamo cosa ha detto il leader del Carroccio: “Mettetevi nei panni di chi ha fatto una battaglia nei Cinque Stelle per anni contro quelli del Pd perché erano corrotti e ci si ritrova alleato. Questo crea molto disagio, disagio che sarà palesato con ...

Roberta Lombardi - attacco surreale a Matteo Salvini : "Poltrone - ecco perché non è credibile" : Prova a difendersi, Roberta Lombardi. La grillina era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 giovedì 26 settembre. Prova a difendersi sulle accuse rivolte da Matteo Salvini al governo dell'inciucio, nato a suo giudizio solo per combatterlo e per conservare la poltrona. E

Matteo Renzi a L'aria che tira accusa di razzismo Matteo Salvini : "Ogni volta che c'è uno stupro..." : Matteo Renzi ospite alL'aria che tira di Myrta Merlino si rivolge a Matteo Salvini: "Se tu fai un tweet quando una ragazza viene violentata da un uomo di colore e sottolinei l'aspetto dell'uomo di colore e non la violenza, la settimana dopo c'è un'altra terribile e schifosa violenza fatta da un raga

Matteo Salvini - inattesa mossa-social : segue Laura Boldrini - ecco perché potrebbe averlo fatto : Fermi tutti, perché il caso-social è piuttosto clamoroso. Il protagonista? Matteo Salvini, uno che sui social, con la complicità di Luca Morisi, è un campionissimo. Il caso clamoroso? Presto detto: ha iniziato a seguire su Twitter la sua arci-rivale Laura Boldrini, una con la quale lo scontro duriss

Che tempo che fa - Fabio Fazio attacca Matteo Salvini : "A mio figlio dicevano che rubo i soldi alla Rai" : Fabio Fazio rompe il silenzio dopo la decisione della Rai di trasferirlo dalla domenica sera di Raiuno a quella di Raidue. Passaggio - quello di Che tempo che fa - che lui non ha vissuto come un declassamento. Rimozione? No. "Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non

Matteo Renzi a L'aria che tira contro Romano Prodi : "Noi yogurt? Detto dal Mortadella..." : "Prodi e lo yogurt? Con affetto posso dirgli che Romano Prodi dovrebbe essere l'ultimo a parlare di cibo e politica, visto che lo chiamavano il Mortadella". Ospite a L'aria che tira su La7, Matteo Renzi non ha risparmiato commenti a chi lo dava per spacciato. Tra questi anche l'ex leader dell'Ulivo

Matteo Renzi - Gelsomina Vono lascia i Cinque Stelle per Italia Viva : che la campagna acquisti abbia inizio : Gelsomina Vono inaugura la fuga dei grillini. La senatrice calabrese è infatti passata a Italia Viva per affiancare Matteo Renzi. "Una decisione difficile e sofferta che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici" giura Vono, sottolineando però che Renzi “ha dato prova

Matteo Renzi assente anche alla prima riunione di Italia Viva al Senato : comanda via Whatsapp : comanda tramite Whatsapp Matteo Renzi. Così ieri 24 settembre, alla prima riunione di Italia Viva al Senato, il leader non si è visto. Ha mandato messaggi. Per la Leopolda, stesso copione. La gestiranno i coordinatori Ettore Rosato e Teresa Bellanova, lui farà solo qualche apparizione sul palco. Del