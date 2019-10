Il figlio getta cartacce a terra | foto finisce su Facebook | mamma lo punisce in modo

Benevento - uccide il figlio di 4 mesi gettandolo in un dirupo : 34enne arrestata : Era improvvisamente scappata di casa la scorsa domenica sera con il figlio piccolo di appena quattro mesi, dopo un litigio con il convivente. Non vedendola tornare, l'uomo in preda a un'angoscia crescente, si è rivolto ai carabinieri è ha lanciato l'allarme. Nel giro di poche ore, è emersa una tremenda e tragica realtà. Una donna sordomuta di 34 anni, avrebbe finto un incidente stradale per poi uccidere il figlio di quattro mesi scaraventandolo ...

“Esco a prendere il latte”. Ma getta dal ponte il figlio di 11 mesi e se ne va al bar : “Oggi ho perso il mio bambino, il piccolo che amavo.” con queste parole Emma Blood, 22 anni, racconta in lacrime e ancora sotto shock la terribile tragedia che si è consumata mercoledì pomeriggio a Radcliffe, nella Greater Manchester, in Gran Bretagna. “Ero a casa e non sapevo che mio figlio era morto fino a quando non sono arrivati gli agenti di polizia”--Il compagno della ragazza ha ucciso il loro figlioletto di appena 11 mesi ...