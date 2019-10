Il caffè | il più amato dagli italiani | piace al 97% dei cittadini del Belpaese Ed è boom

Il caffè rende più vigili e aiuta la concentrazione. Ecco perché : Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un buon caffè per tutti. Questa bevanda sembra far funzionare la sua 'magia' in team rendendoci più vigili, quindi aiutandoci nella concentrazione. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto ...

