Google e Levi’s lanciano due nuove giacche hi-tech sempre connesse

La nuova giacca smart di Levi’s con Google : Levi’s Trucker Jacket con Jacquard by Google nella versione Sherpa A due anni dal lancio negli Stati Uniti della prima giacca smart (la Commander Trucker Jacket), Levi’s e Google rinnovano la collaborazione con il lancio della Levi’s Trucker Jacket con Jacquard by Google. “Lo scopo è sempre lo stesso”, afferma Paul Dillinger, vice presidente responsabile per l’innovazione di Levi Strauss: “Vogliamo dare al nostro cliente un ...