Diego Fusaro a Coffee Break | Questo governo è il maggiordomo della finanza

Perché Vox - il nuovo partito di Diego Fusaro - è una cosa seria : Il filosofo e opinionista Diego Fusaro (foto: Lapresse – Omar Abd el Naser) C’è Costanzo Preve, ovviamente. Il filosofo rossobruno per definizione, scomparso nel 2013, fonte primaria delle sue idee e frasi ad effetto, lo studioso di Karl Marx che teorizzava il superamento della dicotomia destra-sinistra pubblicando con case editrici di estrema destra. Ma anche Putin, Orban, Craxi ed Evo Morales. Dall’economia creativa al ...

Intervista a Francesco Toscano - cofondatore di Vox Italia con Diego Fusaro : Intervista a Francesco Toscano, cofondatore di Vox Italia con Diego Fusaro Mentre il Partito Democratico si prepara per l’ennesima scissione (dopo Possibile, Sinistra Italiana ed MDP, è arrivato anche il turno dell’ala renziana), viene formalizzata la nascita di un nuovo movimento politico guidato dal filosofo Diego Fusaro e dallo scrittore Francesco Toscano. Fusaro è ben noto al grande pubblico Italiano per le sue innumerevoli ...

Diego Fusaro smonta in due punti la balla della "Unione europea senza guerre" : "Morti e disastri economici" : La battaglia contro l'Unione europea di finanza e mercati a casa di Diego Fusaro non va mai in vacanza. Il filosofo turbosovranista, sempre dinamitardo contro Bruxelles, Bce, Strasburgo, cancellerie e George Soros, su Twitter punta il dito contro una delle argomentazioni più usate dagli "euroinomani

Diego Fusaro avverte i 5 Stelle : 'Un patto con il PD li farebbe sparire per sempre' : Il filosofo Diego Fusaro commenta in maniera negativa l'ipotesi di un eventuale patto tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle che costituirebbe di fatto una nuova maggioranza di governo volta ad evitare il ritorno alle urne richiesto e voluto dalla Lega di Matteo Salvini. Con un commento pubblicato in mattinata sui suoi account social, Fusaro si cimenta in una vera e propria profezia funesta nei confronti dei pentastellati: "Se il 5 ...

Diego Fusaro denuncia : 'L'euro non è una moneta - ma un sistema di governo' : Diego Fusaro torna sulla questione moneta unica europea e lo fa esponendo i suoi concetti che, come al solito, sono destinati a sollevare un dibattito in merito. Il filosofo mantiene il suo punto di vista piuttosto critico nei confronti dell'attuale modello europeo e la sua opinione non poteva discostarsi molto in merito alla moneta unica. Un'opinione, la sua, che arriva in un momento in cui l'Italia non vede i rapporti con le istituzioni ...