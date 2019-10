Dazi | Promex Padova | se messi in atto grave danno per le imprese

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019), 1 ott. (AdnKronos) – “Cinque a uno: è questo il rapporto tra esportazioni ed importazioni nel rapporto tra Veneto e Stati Uniti d’America. Rapporto che diventa addirittura di sette a uno se concentriamo l’attenzione sulla provincia di. Logico dunque che in queste ore, brividi freddi attraversino la schiena dei nostri imprenditori attenti a cogliere i segnali che potrebbero arrivare (arriveranno) da Washington dove un presidente Trump alle prese con problemi personali di non poco conto, potrebbe usare l’arma deiper spostare l’attenzione dell’opinione pubblica a stelle e strisce. Ovviamente – esordisce il direttore di, l’azienda speciale della Camera di Commercio di, Franco Conzato – i nostri imprenditori sono preoccupati in attesa di conoscere dove si concentrerà l’attenzione ...

