Call of Duty | Mobile è arrivato su Android con mappe multigiocatore iconiche e Battle

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sviluppato da Tencent Games,ofè la versione ufficiale per dispositivi mobili del popolare sparatutto in prima persona per PC e console pubblicato da Activision Blizzard e sviluppato da Infinity Ward. La versioneinclude alcune fra le piùdiof: Black Ops eof: Modern Warfare (Crash, Hijacked e Nuketown), oltre a varie modalità di gioco:Royale da 100 giocatori, deathmatch a squadre 5 contro 5, prima linea, tutti contro tutti, cerca e distruggi, modalità zombie e duelli tra cecchini. Il gioco offre la possibilità di sbloccare personaggi, armi, completi, serie di punti e oggetti d’equipaggiamento dell’universo di COD per personalizzare e rendere unico il soldato e il suo arsenale. I controlli di gioco sfruttano la parte sinistra del display per il movimento del soldato e la parte destra per ...

