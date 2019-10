Caccamo | un gioiello medievale in provincia di Palermo

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 1 ottobre 2019), cittadina carica di storia e di fascino. Ma anche occasione per un tour gourmet. Il borgo, noto per il maestoso castello, offre il meglio della produzione di salsiccia del circondario. Senza dimenticare la «pasqualora» e i deliziosi salumi. Davvero l’eccellenza a tavola per gli appassionati della carne di maiale che in Sicilia sono in tanti., indi, a pochi chilometri dal capoluogo, rappresenta l’esaltazione di profumi e sapori per un insaccato fresco che può essere consumato crudo o cotto e può anche essere stagionato. Un’attrazione irresistibile per i buongustai. Un prodotto di qualità e di genuinità in un territorio suggestivo, in uno scenario dove si erge maestoso il meraviglioso castello e sullo sfondo c’è anche il lago di Rosamarina, un palcoscenico che la natura ha regalato a questa gemma. LEGGI ANCHE: CORLEONE CITTÀ DELLA ...