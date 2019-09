Serie A | il Parma supera Torino con un 3 a 2 | decisivo il gol di Inglese al 43esimo

Serie A – Il Torino si difende - ma non basta : il Parma piega i granata all’87’ : Il Torino piegato dal Parma sul finale: i granata ko nel posticipo della sesta giornata di Serie A Un lunedì sera amarissimo per il Torino: nel posticipo della sesta giornata di Serie A, la squadra di Mazzarri ha ceduto al Parma per 3-2. Al Tardini è stato Inglese, negli ultimi minuti, a decidere il match dopo una partita equilibrata, col Torino sulla difensiva a causa dell’uomo in meno sin dal primo tempo. I granata hanno provato a ...

Calcio - Serie A : Parma-Torino 3-2 - Inglese regala la vittoria all’88esimo minuto. Granata in 10 per un’ora : Il Parma ha sconfitto il Torino per 3-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A, i ducali si sono imposti grazie a una rete di Inglese a due minuti dal termine e hanno così conquistato la terza vittoria in campionato grazie alla quale agganciano proprio i Granata all’ottavo posto in classifica con nove punti all’attivo. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 2′: Gervinho vince un duello con Izzo, crossa in mezzo ...

Il Parma ha vinto 3 a 2 contro il Torino nel posticipo di lunedì della sesta giornata di Serie A : Il Parma ha battuto 3 a 2 il Torino nel posticipo di lunedì sera della sesta giornata di Serie A. Per il Parma hanno segnato Kulusevski, Cornelius e Inglese, mentre per il Torino i gol sono stati di Ansaldi e

Risultati Serie A live - 6^ giornata : vince il Parma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Il Napoli supera il Brescia. Vittorie per Lazio, Roma e Udinese. Cagliari e Verona si dividono il punto. Il Milan cade contro la Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica ...

Posticipo Serie A - Parma-Torino 3-2 : 22.44 Al Tardini il Parma batte il Torino 3-2 in rimonta e lo aggancia in classifica. Parma avanti al 2': Gervinho mette in mezzo per la spaccata vincente di Kulusevski.Al 12' pari Toro:cross di Verdi, Ansaldi tutto solo di testa batte Sepe. Col Var, rigore per il Parma e secondo giallo per Bremer (mani in area al 29') ma Gervinho si fa ipnotizzare da Sirigu Ancora Var per il penalty dei granata (Laurini colpisce Belotti): lo stesso bomber ...

Risultati Serie A live - 6^ giornata : si gioca Parma-Torino - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Il Napoli supera il Brescia. Vittorie per Lazio, Roma e Udinese. Cagliari e Parma si dividono il punto. Il Milan cade contro la Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata. SABATO ore ...

Diretta Parma Torino/ Streaming video e tv : D'Aversa affronta Mazzarri - Serie A - : Diretta Parma Torino. Streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Video/ Parma Sassuolo - 1-0 - : highlights e gol. Gialloblu all'ultimo respiro - Serie A - : Video Parma Sassuolo, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, valida nella quinta giornata del Campionato di Serie A

Video/ Lazio Parma - 2-0 - : highlights e gol - decidono Immobile e Marusic - Serie A - : Video Lazio Parma, risultato finale 2-0,: gli highlights e i gol della partita giocata all'Olimpico, valida per la quarta giornata di Serie A.

Calcio - Serie A 2019-2020 : la Lazio batte il Parma - pari tra Atalanta e Fiorentina : La quarta tornata della Serie A di Calcio si chiude con la vittoria della Lazio per 2-0 sul Parma nel posticipo delle ore 20.45: i biancocelesti riscattano le sconfitte contro SPAL e Cluj ed agganciano il quinto posto in classifica a quota 7, a -5 dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno. Immobile dopo otto minuti e Marusic a metà ripresa decidono la contesa. Ancora un pari per la Fiorentina, che resta sola sul fondo della classifica a ...

LIVE Lazio-Parma 2-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Immobile e Marusic affondano i ducali. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! Pagelle: LAZIO: Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 6.5, Leiva 6 (Parolo 6), Luis Alberto 7.5, Lulic (Jony); Correa 7, Immobile 6.5 (Caicedo 6.5). Allenatore: Inzaghi 7. PARMA: Sepe 6; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Giu. Pezzella 4.5; Hernani 4.5, Brugman 5(Sprocati 5.5), Barillà 5; ...

LIVE Lazio-Parma 2-0 - Serie A calcio in DIRETTA : raddoppia Marusic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Luis Alberto carica il tiro dal limite ma finisce fuori di molto. 68′ Il Parma non riesce ad avere una reazione, totalmente in balia della Lazio. 66′ Gooooooool, Marusiccc, Caicedo gestisce un pallone che gli era arriva poi l’inserimento per Marusic che incrocia nei limiti dell’area piccola, 2-0. 64′ Esce Immobile ed entra Caicedo per la Lazio. 63′ ...

LIVE Lazio-Parma 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Immobile porta avanti i biancocelesti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.34 Lazio su buoni ritmi la magia di Luis Alberto per Immobile porta il vantaggio biancoceleste, Gervinho non pervenuto per il Parma. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo, Lazio-Parma 1-0. 43′ Correa dalla sinistra si accentra e tira di destro, para Sepe. 41′ Gervinho riesce a superare due uomini ma per una maglia trattenuta si ferma, l’arbitro ...

LIVE Lazio-Parma 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Inglese vicino al pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25′ Giallo per Kulusevski per fallo su Correa che si era allungato la palla. 24′ Kulusevski serve Inglese dentro l’area di rigore, ma para Strakosha. 23′ Pasticcio difensivo della Lazio che porta al tiro fuori area Bruno Alves che spara alto. 21′ il Parma ha una precisione dei passaggi superiore a quella della Lazio, pari al 87%. 19′ Guadagna metri il Parma, ...