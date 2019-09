Oroscopo 18 ottobre | hobby per Bilancia | Acquario euforico

L'Oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 30 settembre al 6 ottobre) : ARIETELa vita professionale è in balia di alcune oscillazioni. Questo non significa che c’è qualcosa che non va, anzi!Come dicevo la scorsa settimana, c’è chi sta affrontando alcune questioni con un referente di lavoro per apportare delle migliorie (contrattuali, organizzative, etc.), oppure è in gioco con una scommessa professionale importante. Diverse le conferme e le soddisfazioni che si possono ...

Paolo Fox - Oroscopo settimanale : previsioni 30 settembre – 4 ottobre : oroscopo settimanale di Paolo Fox: la classifica dei segni a I Fatti Vostri Il lunedì si è aperto all’insegna del buonumore a I Fatti Vostri. Roberta Morise e Giancarlo Magalli hanno dato il via alla settimana nel programma di Rai2 con la loro simpatia e il loro sorriso. Attualità, informazione, cucina e curiosità sono stati al centro della puntata di oggi de I Fatti Vostri che si è chiusa con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox. ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dell'1 ottobre : Toro geloso - Gemelli allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì approfondisce il transito di Luna in Scorpione. Sebbene l'astro d'argento nel domicilio di Marte e Plutone si trovi in caduta e diventi irrequieto e torbido, non lesina comunque i suoi influssi benefici, rendendo lo Scorpione molto magnetico e passionale. Di conseguenza anche Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci assumeranno un atteggiamento molto passionale, celato dietro un'apparente dolcezza. Di ...

Oroscopo del mese di ottobre : grandi cambiamenti per Scorpione e Pesci : Siamo da poco entrati nella stagione autunnale ed ottobre si appresta ad arrivare. L'Oroscopo di questo mese prevede grandi cambiamenti per alcuni segni dello zodiaco, come lo Scorpione e i Pesci, ma allo stesso tempo parecchi giorni di calma e tranquillità per il Cancro e il Toro. Senza dubbio sarà un mese molto interessante dal punto di vista astrologico, scopriamo, dunque, cosa prevede l'Oroscopo di ottobre per tutti i 12 segni. Oroscopo di ...

L'Oroscopo di domani 1 ottobre - prima sestina : ottimo inizio mese per Gemelli e Vergine : L'oroscopo di domani martedì 1 ottobre 2019 è disponibile per essere consultato. L'Astrologia in questa sede è applicata all'amore e al lavoro per i soli segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di martedì? Certo che si, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito alla sestina analizzata in questo contesto. Spulciando in anteprima all'interno ...

Oroscopo Vergine - ottobre : buon momento per la salute : ottobre è giunto anche per il segno della Vergine. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il sesto segno zodiacale per il periodo di inizio autunno? Di seguito, le stelle con lavoro, amore, salute, ma anche accorgimenti per poter affrontare il mese di ottobre 2019. Nell'ultimo periodo, la salute è migliorata particolarmente, con Saturno e Urano dalla vostra parte è stato possibile mettere da parte alcuni momenti di ...

Oroscopo Leone - ottobre : sentimenti in calo : ottobre in arrivo per il segno zodiacale del Leone. Quali saranno le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per questo nuovo periodo autunnale? Di seguito, le stelle con consigli per vivere nel migliore dei modi il mese in arrivo. Nelle ultime settimane non è mancata una buona energia, data anche dalla positività di Giove nel segno. In campo amoroso avete fatto dei passi avanti importanti, con Venere dalla vostra parte c'è stata la ...

Oroscopo Toro - ottobre : discussioni in campo lavorativo : ottobre è quasi arrivato. Quali saranno le previsioni che riguardano tutti i nati Toro per il periodo del prossimo mese autunnale? Leggiamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore, salute ed anche suggerimenti per vivere al meglio le giornate in arrivo. Quello di settembre è stato un mese importante per il segno. Soprattutto a livello professionale non sono mancate delle opportunità che hanno concesso al Toro di fare dei passi avanti. In ...

Oroscopo Ariete - ottobre : perplessità in amore : Il primo mese della stagione autunnale ha inizio. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete nel periodo compreso tra l'1 ed il 31 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare il nuovo mese dell'anno in arrivo. Nell'ultimo periodo vi siete sentiti particolarmente coraggiosi in campo lavorativo. Con Giove dalla vostra parte sono diverse le questioni che ...

Oroscopo Cancro - ottobre : difficoltà nel lavoro : Decimo mese dell'anno in arrivo. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Cancro nel mese di ottobre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute, e alcuni accorgimenti per poter affrontare al meglio il periodo in arrivo. Nel mese di settembre, i nati Cancro, hanno vissuto dei momenti favorevoli a livello sentimentale e amoroso, ma solo per la prima parte del periodo. Con il concludersi del mese e ...

L'Oroscopo del giorno 1 ottobre - 2ª sestina : classifica - Scorpione e Acquario '5 stelle' : L'oroscopo del giorno 1 ottobre 2019 è pronto a dare il via alla girandola di previsioni interessanti la prima giornata del nuovo mese. In primo piano in questa parte della settimana, come ormai prassi consolidata, la classifica e le predizioni da Bilancia a Pesci, corredate come al solito da consigli e dritte da sfruttare sia in amore che in ambito lavorativo. Partiamo subito con il mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento ...

Oroscopo Gemelli - ottobre : bene l'amore - recupero per gli affari : ottobre in arrivo anche per il segno dei Gemelli. Quali saranno le previsioni riguardanti questo periodo autunnale su amore, lavoro e salute del terzo segno zodiacale? Di seguito, l'Oroscopo, con anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. La prima parte di settembre è stata complessa da organizzare, non sono mancati dei disagi a livello professionale. Grande tensione si è avvertita anche in amore, dove sono nate discussioni ...

Oroscopo Leone - ottobre : Giove favorevole rende il segno grintoso ed energico : Con Giove in aspetto positivo, che infonde forza ed energia al segno, il mese di ottobre si rivelerà decisamente positivo per il Leone, soprattutto per quanto riguarda gli affari e la sfera professionale. In amore al contrario non mancheranno momenti sotto tono, la gelosia potrebbe far vacillare la stabilità del vostro rapporto di coppia, soprattutto se nato da poco o già instabile. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di ottobre 2019 ...

Oroscopo 17 ottobre : chiarimenti per Cancro - Ariete sottotono : Nella giornata di giovedì 17 ottobre le amicizie saranno favorevoli ai nativi del segno dell'Acquario, in particolar modo quelle fresche, che non avranno niente a che vedere con le vicende passate che hanno causato nervosismi. Molto negligenti con gli affetti saranno i nativi del segno dei Pesci, mentre la Bilancia al contrario si dedicherà al lato sentimentale molto di più rispetto all'ultimo periodo. Lavoro alle stelle per i nativi del segno ...