Non è l’Arena | la giornalista Giulia Carrarini si finge minorenne e si vende in Rete

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena” su La7 è andata in onda un’inchiesta sulla prostituzione minorile realizzata dalla redazione che ha pubblicato online un falso annuncio in cui si vedevadella squadra di Massimo Giletti, si è fintae si è messa in vendita su alcuni siti. Il risultato è stato impressionante, come ha spiegato al pubblico lo stesso Giletti: “Io sono sconvolto dal fatto che la nostrain un’ora e mezza ha ricevuto più di 100 contatti di uomini che volevano fare sesso con lei che siva”, ha detto il conduttore precisando come questi numeri dimostrino il fatto che la prostituzione minorile è un fenomeno sempre più preoccupante. L'articolo Non è l’Arena, lasie siin. Massimo ...

