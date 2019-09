Manovra | il governo approva il Def Conte | Iva non aumenta Deficit al 2 | 2% nel 2020

Manovra : Anci Veneto - il governo non tocchi le risorse dei Comuni : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - “La preoccupazione del presidente Decaro su possibili tagli ai Comuni per far quadrare la Manovra è una preoccupazione che condividiamo anche a livello territoriale qui in Veneto. La riduzione trasferimenti metterebbe in enorme difficoltà le amministrazioni comunali, c

Manovra : Anci Veneto - il governo non tocchi le risorse dei Comuni : Venezia, 30 set. (AdnKronos) – ‘La preoccupazione del presidente Decaro su possibili tagli ai Comuni per far quadrare la Manovra è una preoccupazione che condividiamo anche a livello territoriale qui in Veneto. La riduzione trasferimenti metterebbe in enorme difficoltà le amministrazioni comunali, che già hanno poche risorse a disposizione e fanno fatica a chiudere i bilAnci. Per questo il nostro no a questa ipotesi deve ...

Sul ritocco dell’Iva il primo scontro nel Governo : ecco tutti i numeri della Manovra : Il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def: la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti

Manovra - cosa ci sarà in legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Manovra - fallisce il vertice notturno di governo : il patto Renzi-Di Maio che fa scricchiolare la maggioranza : Il governo sbanda. Paurosamente. Nella notte tra domenica e lunedì il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa sul Def. Ma quattro ore di fuoco non sono bastate: nessun intesa, nessun accordo. Al vertice convocato da Giuseppe Conte, hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto G

Governo - sulla Manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Governo già in tilt : Manovra e ius culturae - tensione Pd-M5s : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il Governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non e' la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Cdm che si terra' nel pomeriggio. Ma le pressioni affinche' l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ad ipotesi di rimodulazioni selettive dell'Iva sono ...

Manovra - dove e come il Governo cercherà di recuperare 31-33 miliardi : Al ministero dell’Economia le riunioni sono in corso e la linea diretta con Bruxelles resta aperta in vista del consiglio dei ministri che domani dal tardo pomeriggio dovrà esaminare la Nota di aggiornamento al Def. Le variabili sono ormai risicate. Ma l’obiettivo politico è cruciale:?evitare in via preventiva il rischio di scontro con la Ue

Manovra : Di Maio - ‘non dobbiamo essere ricordati come governo delle tasse’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non si può finire nel dibattito ci servono dei soldi tassiamo qualcosa. Io non voglio far ricordare questo governo come il governo delle tasse”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Zapping su Radiouno.L'articolo Manovra: Di Maio, ‘non dobbiamo essere ricordati come governo delle tasse’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Conte - ‘governo deve tirar fuori piano industriale’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Hanno un tale impatto che pongono un problema di sistema”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil, rispondendo a una domanda di una lavoratrice del Mercatone 1. “Il governo deve assolutamente trovare tutti ...

Governo - Di Maio Manovra sarà la prova del nove : Governo, Di Maio: "Abbiamo dimostrato davvero di essere postideologici: abbiamo accettato di lavorare con forze politiche di destra o di sinistra.

Manovra/ Più tasse - meno Pil : ecco cosa c'è dietro le ultime mosse del Governo : Si avvicina il momento in cui il Governo dovrà varare la MANOVRA. E per i cittadini c'è il rischio che le tasse non scendano

Manovra economica - si apre il confronto Governo-Sindacati : Manovra economica, si apre il confronto Governo-Sindacati. Inizia in discesa il confronto tra governo e parti sociali

Manovra - governo e sindacati verso l'intesa : 'Quota 100 non si tocca' : Confermata oggi ancora una volta durante l’incontro con i sindacati l’intenzione del governo giallorosso di garantire la possibilità di nuove pensioni anticipate con la Quota 100 e del reddito di cittadinanza. È quanto si è appreso oggi a margine dell’incontro tra l’esecutivo M5s-Pd guidato dal premier, Giuseppe Conte, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative. In particolare è stato il ministro dell’Economia e delle ...