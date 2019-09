LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 30 settembre Fofana in semifinale nei 110 hs!

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51: Non molla la statunitense Cunningham! Sale a quota 2 metri al primo tentativo e mette pressione su Lasitskene 20.50: Tutto pronto per la finale dei 3000 siepi con al via Genevieve Gregson (Aus), Geneviève Lalonde (Can), Celliphine Chepteek Chespol (Ken), Anna Emilie Møller (Den), Winfred Mutile Yavi (Brn), Hyvin Kiyeng (Ken), Peruth Chemutai (Uga), Beatrice Chepkoech (Ken), Luiza Gega (Alb), Emma Coburn (Usa), Mekides Abebe (Eth), Gesa Felicitas Krause (Ger), Karoline Bjerkeli Grøvdal (Nor), Maruša Mišmaš (Slo), Courtney Frerichs (Usa) 20.48: Lasitskene!!! Supera i 2 metri al primo tentativo e mette l’ipoteca sull’oro mondiale 20.47: Levchenko sbaglia il primo tentativo a 2 metri 20.47: Si stanno preparando le atlete che daranno vita ai 3000 siepi 20.46: E’ sesta Demidik che sbaglia a 2 metri 20.44: Stahl si ...

