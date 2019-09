Inondazione in Kenya : turisti travolti in parco nazionale - morti : Un gruppo di turisti è stato travolto dalle inondazioni di ieri nelle gole del parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya: sono stati recuperati 6 corpi su 7, secondo quanto hanno annunciato le autorità Kenyane, citate dall’Afp. “Sono stati trovati sei corpi delle vittime delle alluvioni improvvise, manca all’appello un turista“, ha dichiarato su Twitter il Kenyan Wildlife Service (Kws), che gestisce il parco. ...

Inondazione in Kenya : 1 morto - 6 dispersi : 22.04 Sei turisti e la loro guida keniota sono stati spazzati via da un'Inondazione nelle gole del Parco nazionale di 'Hell's Gate', famoso per essere uno degli scenari del film 'Tomb Raider'. Lo si è appreso da un ufficiale del Servizio keniano della fauna selvatica, il Kws, Kenyan Wildlife Service. E' stato trovato un cadavere e le altre 6 persone scomparse sono "presumibilmente morte",ha detto un funzionario del Kws. La ricerca dei corpi è ...