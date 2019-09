In Umbria ci sarà il primo vero test per l' alleanza Pd-M5s 

Fonte : agi

(Di lunedì 30 settembre 2019)il voto inilsulla tenuta del patto di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Eda quel voto che dipenderà il futuro delle alleanze nelle altre regioni. I due alleati hanno concordato sulla necessità di sostenere un candidato unitario per contrastare quella che avrebbe rischiato di diventare una marcia trionfale per Matteo Salvini. Compito non facile, visto che la giunta della dem Catiuscia Marini è caduta meno di sei mesi dopo essere stata travolta dallo scandalo sulle nomine nella sanità pubblica. Per questo il Movimento 5 Stelle ha accettato l'abbraccio con i dem ad una sola condizione: il candidato unitario non deve essere espressione dei partiti, ma un esponente della società civile. E la scelta è caduta su Vincenzo Bianconi, imprenditore 47enne di Norcia e presidente di Federalberghi. Una scelta non facile e non priva di ...

