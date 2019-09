Il voto ai sedicenni è una buona idea?

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 30 settembre 2019) La proposta di Enrico Letta di abbassare l’età dela sedici anni sta suscitando grande dibattito. Cori e striscioni sugli spalti dell’eterna partita italiana Disfattismo United contro Real Immobilismo producono meraviglie. Dato che la proposta arriva subito dopo le manifestazioni per il clima, il centrodestra dice che è un modo per prendere voti da ragazzini inconsapevoli, eppure non è una proposta né bizzarra né nuova. In Brasile, dal 1988, l’età delè stata abbassata a sedici anni. Idem a Malta, nel 2015. Nel Regno Unito, dal 1969 l’età per votare è stata abbassata da 21 a 18, e in Scozia a 16. Lo avevano proposto quei garruli baggei del M5S, lo aveva chiesto il PD di Veltroni, lo aveva chiesto anche Salvini nel 2015 e lo ha ribadito tre giorni fa; a quanto pare la politica ha trovato qualcosa che mette tutti d’accordo. Di solito non è un buon segno. Eppure ...

EnricoLetta : Come non prendere in giro i #giovani che manifestano per il #clima? Dare il voto ai #sedicenni. I giovani, rispetto… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Letta: “Leggi sui diritti e voto ai sedicenni il governo non esiti” [di ANNALISA CUZZOCREA] - repubblica : Letta: “Leggi sui diritti e voto ai sedicenni il governo non esiti” -