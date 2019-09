Giovanni Conversano | proposta di matrimonio respinta in diretta tv | Era

Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) Un vero e proprio momento di gelo in studio quello vissuto lo scorso venerdì indurante il programma di Caterina Balivo, Vieni Da Me, dopo cheha sorpreso il suo grande amore, Giada Pezzaioli, chiedendola in sposa.La ragazza, impegnata conda tempo, ha sorriso ma non ha risposto sì. Insomma,di nozze andata maluccio per l'ex calciatore e tronista di Uomini e Donne, che tuttavia non si dà per perso, e che sulle sue Instagram Story spiega, dietro le quinte, cosa le abbia detto la sua fidanzata che in studio ha semplicemente risposto "Vedremo, dai": "Cosa ha detto dopo? No, ha detto di no, non ha accettato per il momento. Vedremo in futuro. Era prevedibile. La sua è stata solo una reazione più che giusta e comprensibile. Ne parleremo in futuro" E ai fan che gli domandano come mai si sia presentato in studio con un mazzo di rose ma senza un ...

