Formula E a Roma - Si correrà all' Eur anche oltre il 2020

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 30 settembre 2019)vuole continuare a ospitare lePrix diil. LAssemblea capitolina ha votato allunanimità una mozione che porterà allestensione dellaccordo con gli organizzatori per i prossimi anni, sulla scia del successo delle prime due edizioni.Giro daffari da 62 milioni di euro.a essere un grande evento sportivo internazionale, laE rappresenta un ottimo strumento di marketing territoriale, ha detto Alberto Sasso, presidente di Eur Spa Official. E, in effetti, lanalisi condotta da Smg Insight ha confermato che lePrix ha un impatto economico sudi circa 62 milioni di euro complessivi.ad aver creato 280 posti di lavoro, laE ha generatoritorno economici per le strutture alberghiere di circa 4,5 milioni di euro, grazie alle 14 mila prenotazione ricevute per levento. Questo eventi è uno straordinario veicolo di promozione, come ...

