Astronomia | ALMA esplora una medusa cosmica

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Usando gli occhi dettagliati di(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) e del VLT (Very Large Telescope) dell’ESO, gli astronomi hanno mappato le intense code di una: una serie di flussi nodosi di gas che fuoriescono da una galassia a spirale chiamata ESO 137-001. Questo cnidario celeste è mostrato qui in modo molto dettagliato. I vari elementi che compongono questa immagine sono stati catturati da diversi telescopi. La galassia e i suoi dintorni sono stati ripresi dal telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA; le sue code, che tracciano flussi di idrogeno e si presentano in tonalità viola brillante, dallo strumento MUSE montato sul VLT; e i punti luminosi dell’emissione di anidride carbonica dall’interno del sistema, che qui si vedono come delle macchie rosso-arancio, sono stati individuati da. Queste code sono causate da un fenomeno ...