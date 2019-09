Adriano Panzironi | nuove multe dell’Antitrust | “Ancora pratiche commerciali scorrette in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Per le casse personali die della società Life 120 Italia arriva un’altra mazzata dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha nuovamente sanzionato il giornalista (e non medico) che promette grazie al suo regime alimentare a base di proteine e integratori che – vende assieme al fratello – di far vivere fino a 120 anni e di guarire da ogni malattia. Dal cancro al diabete, dalle mestruazioni abbondanti al glaucoma. Insieme alla società Welcome Time Elevator e all’emittente televisiva Teleuniverso,– scrive l’Antitrust nel provvedimento – ha “reiterato duegià vietate e sanzionate” il 13 settembre 2018, quando la sanzione fu di 264mila euro. Questa volta le sanzioni ammontano a 290mila euro. L’istruttoria dell’Antitrust, che si è ...

