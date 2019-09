Formula 2 – Un nuovo spaventoso incidente | pauroso schianto a Sochi | piloti illesi VIDEO

Formula 3 - Robert Shwartzman è il nuovo campione del mondo : sorride anche la… Ferrari : Il pilota russo vince davanti al proprio pubblico di Sochi il titolo mondiale, facendo felice anche la Ferrari che lo ha inserito mesi fa nel suo programma giovani Robert Shwartzman è il nuovo campione di Formula 3, il pilota russo conquista il primo titolo nella storia della F3 internazionale, classificandosi al secondo posto nella Feature Race del Gran Premio di Sochi. Un successo iridato che fa felice anche la Ferrari, che ha inserito ...

Formula 1 - McLaren e Mercedes di nuovo insieme : Non è più una semplice voce, è arrivata l'ufficialità: la McLaren userà le power unit Mercedes-Benz a partire dal 2021. La casa della Stella tornerà a fornire quattro team, oltre quello ufficiale, e andrà quindi a ricreare il binomio McLaren-Mercedes che ha vinto tanto a cavallo del nuovo millennio.Il commento del team. "Questo accordo è un passo importante nel nostro piano a lungo termine per tornare a vincere in Formula 1. Riflette la ...

Formula 1 - Wolff pungente : “Ferrari veloce grazie al nuovo pacchetto? Vi hanno raccontato una bella storiella” : Il team principal della Mercedes ha voluto fare chiarezza sulla superiorità mostrata dalla Ferrari a Singapore La Mercedes ha lasciato Singapore con le ossa rotte, dopo esserci arrivata con i favori del pronostico. La Ferrari invece ha ribaltato completamente la situazione, ottenendo una sorprendente doppietta che ha messo fine ad un digiuno lungo ben due anni. photo4/Lapresse Una competitività, quella del Cavallino, su cui si è soffermato ...

Formula 2 - nuovo bollettino sulle condizioni di Juan Manuel Correa : la situazione resta preoccupante : Il pilota rimasto ferito nell’incidente che ha ucciso Anthoine Hubert a Spa rimane in coma indotto come riferisce il bollettino medico pubblicato dalla famiglia nuovo bollettino sulle condizioni di Juan Manuel Correa, il pilota rimasto ferito nell’incidente che ha ucciso Anthoine Hubert nel corso di Gara-1 di Formula 2 a Spa. La famiglia del driver nativo di Quito ha pubblicato su Instagram una nota medica sulle condizioni del ...

Formula 1 - Aldo Costa lascia definitivamente la Mercedes : già pronto un nuovo incarico per l’ex Ferrari : L’ex direttore tecnico della Ferrari entrerà a far parte del gruppo Dallara, lasciando la Mercedes alla fine di settembre Nuova sfida professionale per Aldo Costa, che lascerà a fine settembre il suo ruolo in Mercedes per diventare il direttore tecnico del gruppo Dallara. LaPresse/Photo4 L’ingegnere italiano, che aveva compiuto un passo indietro all’interno del team di Brackley assumendo il ruolo di advisor per il 2019, ...

Formula 1 - la griglia di partenza potrebbe presto allargarsi : un nuovo team valuta l’ingresso nel circus : In vista delle novità regolamentari del 2021, il Panthera team Asia potrebbe fare il suo ingresso nel circus La griglia di partenza della Formula 1 potrebbe presto allargarsi, per accogliere un nuovo team che punta ad entrare nel circus. L’occasione potrebbe essere il cambiamento regolamentare previsto nel 2021, un rimpasto normativo che dovrebbe spingere il Panthera team Asia F1 a tentare l’ingresso nella massima serie ...

Dybala Juventus - nuovo affondo da Parigi : il PSG cambia la Formula : Dybala Juventus – Entra nel vivo la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Paulo Dybala a Parigi. Dopo i contatti dei giorni scorsi, il club francese avrebbe mossa passi decisi per la ‘Joya. Adesso la palla passa alla Juventus e al giocatore stesso. Dybala Juventus, il PSG cambia la formula Come riferisce su Twitter la giornalista […] More