Venezuela | tornando a casa

Fonte : vanityfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Nei 20 chilogrammi consentiti, Marzia ci ha fatto stare alcuni vestiti, due portafogli, tre paia di scarpe, i documenti, molte foto, le medicine per l’ipertensione e i pochi gioielli rimasti dopo l’ultima rapina. Ha scelto ogni singolo oggetto con cura, perché quella valigia che, negli anni, l’aveva accompagnata nei suoi viaggi a Panama, Città del Messico e Barcellona, questa volta aveva un compito ben più difficile: doveva contenere tutta la sua vita. Il 6 dicembre del 2018, col marito Gabriel, la madre Laura di 87 anni e il figlio Nino con la fidanzata Maria, fingendo di partire per una vacanza in Italia – la terra delle origini –, sono scappati dal, da Maduro e la sua dittatura. All’aeroporto, le guardie non dovevano sospettare si trattasse di una fuga perché, dall’inizio della crisi, oltre cinque milioni di persone sono andate via dal Paese e il governo non dà più permessi ...