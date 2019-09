Olivia Colman | «Recito da regina»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 28 settembre 2019)Questa intervista è tratta dal numero 39 di Vanity Fair in edicola fino a martedì 1 ottobre. Un sorriso e una stretta di mano, poi un sospiro: «Parliamo di qualunque cosa, ma non di The Crown»., londinese, 45 anni, premio Oscar per La favorita e nuovo volto di Elisabetta II nella serie di Peter Morgan, su Netflix dal 17 novembre con la terza stagione, si accoccola sul bordo della sedia e raccoglie le mani in grembo, intrecciando le dita. Tiene la testa leggermente di lato e la fronte sempre un po’ aggrottata, come se non credesse a quello che sente o a quello che dice. «Parliamo di giardinaggio e di case», propone; e il viso si apre in un sorriso più ampio, e gli occhi – grandi, marroni, intensi – si socchiudono. «Quali preferisce lei, le case ...

