Mangia tonno rosso e sviene a San Vito lo Capo | scattano i controlli dell’Asp

San Vito Lo Capo - turista 67enne Mangia del tonno e finisce in ospedale : è grave : Da una prima analisi la donna di 67 anni, turista milanese in Sicilia, sarebbe stata colta dalla sindrome sgombroide provocata dall'istamina che porta a un abbassamento della pressione. Le condizioni di salute, riportano i media locali, sono ancora serie. Non si tratta del primo caso sull'isola.Continua a leggere

